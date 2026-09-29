Rosario sumará una conexión aérea directa con Recife durante el verano de 2027 y extenderá hasta fines de marzo la operación de los vuelos a Maceió. La Provincia confirmó ambas novedades durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, donde mantuvo reuniones con aerolíneas y operadores turísticos.

El servicio a Recife será una operación chárter, con una frecuencia semanal durante enero y febrero de 2027. El acuerdo se concretó junto con el operador mayorista Ola y agregará una alternativa para viajar desde Rosario al nordeste de Brasil durante la temporada de verano.

En el caso de Maceió, la programación original contemplaba dos meses de vuelos. Según informó la Provincia, la demanda registrada motivó el acuerdo para prolongar la conexión hasta fines de marzo. De ese modo, la oferta hacia ese destino brasileño se mantendrá más allá de enero y febrero.

A estas operaciones se suma el inicio previsto de la conexión regular y directa entre Rosario y Madrid. El primer vuelo está programado para este jueves 1° de octubre y será operado por World2Fly. La ruta vinculará el aeropuerto rosarino con la capital española sin escalas.

Durante la FIT también se analizaron otras posibilidades para ampliar la conectividad. Esas conversaciones corresponden a proyectos en evaluación y no a nuevas rutas confirmadas.

De acuerdo con la información provincial, con GOL se estudiaron alternativas para incorporar vuelos hacia Brasil. Con Avianca se conversó sobre una eventual conexión directa entre Rosario y Bogotá, mientras que con JetSmart se abordaron una posible ruta a Santiago de Chile y nuevos servicios de cabotaje. No se informaron fechas de inicio para esas alternativas.