El Torneo Clausura Pre-Federal 2026 de la Asociación Venadense de Básquet completó una doble jornada que dejó nuevamente a los dos equipos de Venado Tuerto en lo más alto. Centenario y Olimpia BBC reúnen 17 puntos después de nueve presentaciones y encabezan las posiciones con récord 8-1.

La octava fecha abrió la segunda rueda del campeonato. En Villa Cañás, Sportsman volvió a quedar cerca de conseguir su primera victoria, pero Argentino de Firmat se impuso 68-63. Nicolás Galante fue el máximo anotador del Tren Blanco con 18 puntos y además capturó 12 rebotes, mientras que Ismael Brahin aportó 15. En Argentino, Matías Camacho encabezó el goleo con 18.

Centenario, por su parte, venció 77-60 a Club Ciudad. Nicolás Rizzotti terminó como máximo anotador del ganador con 19 puntos, mientras Máximo Araujo convirtió 16 y Gonzalo Lozicki 14.

Olimpia también sumó en esa jornada al superar 72-44 a Atenas. Manuel Sagardía anotó 15 puntos, Marcelo Piuma 14 y Damián Palacios y Facundo Varela finalizaron con 12 cada uno.

En Firmat, el local derrotó 68-55 a Atlético Elortondo. Eloy Fantino tuvo una actuación determinante en el goleo con 29 puntos y 10 rebotes. En Atlético, Martín Sánchez terminó con 16 unidades y Martín Mondino con 13.

La novena volvió a mover las posiciones

Centenario mantuvo su marcha al vencer 87-35 a Sportsman. Matías Aristu convirtió 15 puntos y Gonzalo Lozicki 13 para el ganador. Santiago Zalio Benko, con 11, fue el máximo anotador del conjunto de Villa Cañás.

Atenas derrotó 64-45 a Ciudad con Andrés Sollberg como goleador, con 16 puntos, mientras Bautista Peralta aportó 14.

El clásico de Firmat terminó en manos de Firmat FBC, que superó 56-53 a Argentino. Joaquín Thorp lideró al ganador con 17 puntos, mientras Nahuel Rodríguez convirtió 16 para el conjunto local.

Finalmente, Olimpia venció 58-43 a Atlético Elortondo y alcanzó a Centenario. Bautista Bazzetti encabezó la ofensiva con 19 puntos, mientras Martín Sánchez fue el goleador de Atlético con 24.

Así, después de nueve fechas, Centenario y Olimpia tienen 17 puntos; Firmat FBC y Atenas, 14; Atlético Elortondo y Argentino, 13; Ciudad, 11; y Sportsman, 9.