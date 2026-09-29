Rosario tendrá una mejora en las condiciones del tiempo durante la tarde de este martes 29 de septiembre, después de un amanecer con precipitaciones aisladas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad cederá antes del mediodía y la temperatura máxima alcanzará los 21 grados.

Las primeras horas de la jornada estuvieron marcadas por los restos del mal tiempo, con una temperatura de 16 grados. Para la mañana, el pronóstico contemplaba la posibilidad de tormentas o chaparrones acompañados por ráfagas de viento.

El cambio previsto para la tarde incluye cielo parcialmente nublado y ausencia de lluvias. Así, la segunda parte del día se presentaría con condiciones más favorables para las actividades al aire libre, tras el inicio inestable.

Para el miércoles, el SMN anticipa una mínima de 10 grados y una máxima de 23, con sol entre nubes. La mañana será más fresca que la de este martes, mientras que por la tarde se espera el registro más alto del período comprendido entre el martes y el viernes.

La mejoría tendrá una interrupción el jueves 1 de octubre: se prevén lluvias aisladas durante la mañana y una recuperación de las condiciones por la tarde. La máxima estimada para esa jornada es de 20 grados.

El viernes volvería el tiempo estable, con temperaturas entre los 11 y los 21 grados. Para el sábado, en cambio, el pronóstico extendido del organismo señala un posible regreso de las lluvias.