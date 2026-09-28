La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario ofrecerá un concierto gratuito este jueves a las 20 en el teatro El Círculo, ubicado en Laprida y Mendoza. La presentación forma parte de la Temporada 2026 y contará con la conducción del director alemán Wolfgang Wengenroth como invitado especial.

Las entradas podrán retirarse desde este martes en la boletería del teatro. La entrega se realizará hasta agotar la capacidad de la sala, por lo que quienes quieran asistir deberán obtener sus localidades previamente.

El programa incluirá la “Sinfonía N° 2”, de Schumann, y el “Doble Concierto para violín y violoncello”, de Brahms. Esta última obra tendrá como solistas a dos integrantes de la formación rosarina: Hernán Rodríguez y Claudia Di Giannantonio.

Rodríguez, concertino de la Orquesta, interpretará la parte de violín, mientras que Di Giannantonio, solista de violoncello, estará a cargo de ese instrumento. Ambos participarán bajo la dirección de Wengenroth en esta fecha de la temporada.

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario depende del Ministerio de Cultura de Santa Fe. La función propone un encuentro con obras de Schumann y Brahms, con acceso gratuito y localidades sujetas a la capacidad del teatro.