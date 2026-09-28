La novela negra y policial “Secretos bajo tierra”, escrita por Norma Migueles y Natalia Jaureguizahar, se presentará el próximo 14 de octubre en María Teresa. La actividad se realizará por invitación de la Biblioteca Popular “Mariano Moreno” y dará continuidad al recorrido regional de la obra.

El libro está basado en hechos reales y fue declarado de Interés Cultural por el Concejo Municipal de Venado Tuerto. La nueva presentación llegará después de los encuentros realizados en la sede del Diario Pueblo Regional, en junio pasado, y en la localidad de San Gregorio.

El origen de la novela se remonta a una nota periodística que Migueles escribió en el Diario El Informe en febrero de 2009. A partir de ese artículo y de sus conversaciones con Jaureguizahar, las autoras comenzaron a indagar sobre el hallazgo de una construcción artesanal bajo tierra y la escasa repercusión que había tenido.

Ese descubrimiento constituye el punto de partida de la trama. La obra recorre secretos enterrados y aspectos de la memoria colectiva local, con pasajes vinculados a la dictadura militar y al accionar de las fuerzas de seguridad. Las preguntas sobre el significado de aquella construcción y las razones por las que el hallazgo pasó casi desapercibido impulsaron la investigación de las escritoras y el desarrollo del relato.

En su reciente paso por San Gregorio, las autoras agradecieron a la Comuna, a través de su área de Cultura, a la biblioteca local, a los docentes y a los alumnos que participaron, además del público que acompañó la presentación.

En declaraciones reproducidas por Pueblo Regional, Jaureguizahar destacó el intercambio generado durante ese encuentro. La escritora valoró las preguntas, la atención y el cariño de los asistentes, y señaló que la posibilidad de escuchar, conversar y compartir hizo especialmente significativa la experiencia.