La exdiputada provincial Marlén Espíndola presentó su renuncia al cargo que ocupaba dentro del Gobierno de Santa Fe, luego de atravesar una situación familiar que, según explicó públicamente, requería que permaneciera cerca de uno de sus hijos.

De acuerdo con la información conocida, la dimisión fue presentada el 14 de septiembre y tendrá vigencia desde el 30 del mismo mes. Espíndola había integrado anteriormente la Cámara de Diputados provincial por la Unión Cívica Radical y posteriormente pasó a desempeñar funciones dentro de la administración santafesina.

Según su relato, solicitó dos semanas para atender la situación de su hijo, quien se encontraba bajo seguimiento profesional. La exfuncionaria evitó brindar detalles sobre el cuadro por tratarse de una cuestión privada.

Espíndola afirmó que inicialmente había encontrado una respuesta favorable a su pedido, pero posteriormente le comunicaron que la posibilidad de ausentarse tendría consecuencias sobre su remuneración. En ese contexto decidió presentar la renuncia.

La exdiputada identificó al secretario de Vinculación Regional y Asuntos Electorales, Roberto “Tito” Vergé, como la autoridad involucrada en esa instancia. Esta descripción corresponde a la versión brindada por Espíndola. Hasta el momento no se conoció públicamente una respuesta de Vergé o del Gobierno provincial que permita contrastar específicamente las condiciones planteadas por la exfuncionaria.

Además, Espíndola sostuvo que previamente había informado sobre las dificultades familiares que atravesaba y definió lo sucedido como una “falta de empatía”.

El episodio se produjo mientras se desarrollaban los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Según la información difundida sobre el caso, la funcionaria debía colaborar con actividades relacionadas con el evento en Rafaela, situación que habría requerido trasladarse desde Reconquista y permanecer fuera de su ciudad durante varios días.

Ese punto tampoco cuenta hasta ahora con precisiones oficiales respecto de qué tareas tenía asignadas, durante cuánto tiempo debía realizarlas o qué alternativas administrativas se analizaron después de conocerse su situación familiar.

Los Juegos Suramericanos se disputaron entre el 12 y el 26 de septiembre en distintas sedes santafesinas y demandaron la participación de numerosas áreas del Estado provincial.

Por otro lado, trascendieron versiones sobre la posible existencia de otros funcionarios o trabajadores que habrían atravesado dificultades para compatibilizar sus obligaciones habituales con las tareas extraordinarias del evento. Se trata de una versión no confirmada, ya que hasta el momento no existe información pública suficiente que permita establecer que hayan ocurrido otros casos similares.

La salida de Espíndola abre ahora dos cuestiones pendientes: conocer la respuesta oficial sobre las circunstancias que rodearon su renuncia y determinar cuál fue el mecanismo utilizado para organizar al personal afectado extraordinariamente a los Juegos.

Mientras tanto, la exfuncionaria mantiene que su decisión estuvo determinada por una prioridad personal: permanecer cerca de su hijo durante la situación familiar que atravesaba.