La Comuna de Bombal ejecuta obras de infraestructura en el Bosque del Centenario y mantiene trabajos viales en las calles Roberto Marinozzi y Eduardo Godino. Las intervenciones en el espacio verde incluyen casi 700 metros de cableado subterráneo, que permitirán incorporar equipamiento para el riego y nuevas luminarias.

El tendido eléctrico llegará hasta el sector del Cristo y posibilitará la instalación de una bomba sumergible en reemplazo del bombeador actual. El cambio apunta a mejorar el sistema de riego de los ejemplares forestales del predio. La incorporación de ese equipo está prevista como una etapa posterior a la provisión de energía.

La obra también contempla aprovechar unos 300 metros de la red, desde el sector del Cristo hasta el espacio destinado al programa «Un Niño, Un Árbol». En ese tramo se prevé colocar 15 luminarias, como parte de las mejoras de iluminación del lugar.

Según la administración comunal encabezada por Carlos Gabbi, los trabajos en el Bosque del Centenario se financian íntegramente con fondos propios, generados a partir del aporte de los vecinos y destinados a la puesta en valor de los espacios públicos.

En paralelo, las cuadrillas avanzan en la terminación de cordón cuneta sobre Roberto Marinozzi y Eduardo Godino. Allí también se realizan cruces de bocacalle y se construyen badenes, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua de lluvia.

La administración local señaló que estas intervenciones viales también se sostienen con recursos comunales. Los trabajos abarcan así tanto el equipamiento del área recreativa como la infraestructura de las calles del pueblo.