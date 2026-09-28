El PRO pedirá explicaciones a PECAM por la obra de Belgrano

El PRO de Venado Tuerto anunció que solicitará al Concejo Municipal, mediante una resolución, que la empresa PECAM explique los motivos y los procedimientos por los que decidió subcontratar a NIVA para realizar tareas en la obra de calle Belgrano. La iniciativa fue comunicada en una respuesta partidaria a los cuestionamientos de Ciudad Futura.

En el comunicado, publicado por Diario La Guía, el PRO sostuvo que PECAM fue la adjudicataria de la licitación pública y que contrató a NIVA para ejecutar parte de los trabajos. También afirmó que en ese proceso licitatorio participaron más de 15 empresas. Esos datos corresponden a la versión del partido y no están acompañados por documentación contractual en el material difundido.

La fuerza política negó que el Municipio de Venado Tuerto o el Gobierno de la Provincia hayan contratado directamente a NIVA. Según su planteo, tampoco existió un vínculo contractual entre esas administraciones y el personal de la empresa local. Esa distinción constituye el argumento central de su respuesta a los cuestionamientos sobre la obra.

El texto apuntó contra la concejal Giacometti, de Ciudad Futura, a quien acusó de mentir y tergiversar información. Sin embargo, el material disponible no reproduce la denuncia original ni detalla las pruebas o los argumentos presentados por la edil, por lo que no permite contrastar el alcance de esos cuestionamientos con la respuesta del PRO.

El partido defendió la subcontratación como una práctica habitual en la ejecución de obras y rechazó que, por sí sola, implique una irregularidad. A la vez, planteó que PECAM debe aclarar cómo y por qué eligió a NIVA para las tareas vinculadas con calle Belgrano.

El anuncio está formulado como una gestión futura: el comunicado no informa que la solicitud ya haya ingresado al Concejo ni precisa una fecha para su presentación. Tampoco incluye una respuesta de PECAM o de NIVA sobre la contratación cuestionada.