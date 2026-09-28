El diputado provincial Leonardo “Leo” Calaianov lleva adelante junto a su equipo un trabajo de asesoramiento destinado a instituciones del sur de Santa Fe que necesitan actualizar su documentación, regularizar su situación jurídica o completar trámites necesarios para acceder a diferentes programas provinciales.

Según información proporcionada por el equipo del legislador, la iniciativa comenzó en diciembre de 2023 y desde entonces alcanzó a más de 100 instituciones. La cifra corresponde a datos difundidos por el propio espacio y no surge de un registro público consolidado consultado por este medio.

Durante 2026, el equipo indicó que realizó gestiones o mantuvo contacto con 47 instituciones de la región. Entre ellas se encuentran clubes, centros de jubilados, asociaciones de bomberos voluntarios, cooperadoras, centros comerciales y otras asociaciones civiles.

Una de las gestiones realizadas está vinculada con las constancias de subsistencia ante el Registro de Personas Jurídicas. Se trata de documentación relacionada con la vigencia y regularidad de las entidades y que resulta necesaria para diferentes trámites institucionales.

Además, el acompañamiento contempla consultas vinculadas con responsabilidades legales, contratos, estatutos y documentación que las entidades deben presentar para funcionar dentro de las normas vigentes.

En otros casos, el trabajo está dirigido a asociaciones que presentan documentación pendiente y necesitan avanzar en procesos de normalización de su personería jurídica.

Los clubes también forman parte de las instituciones alcanzadas. Según indicaron desde el equipo de Calaianov, el asesoramiento incluye la preparación y presentación de documentación requerida para solicitar subsidios o incorporarse a programas provinciales.

Existen antecedentes recientes de estas gestiones. A comienzos de septiembre se informó que el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales, la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe y la Asociación Cooperadora de la Escuela Especial N° 2045 recibieron constancias de subsistencia. También se realizaron trámites para otras entidades de Venado Tuerto.

En este marco, la regularización administrativa tiene incidencia directa en las posibilidades de una asociación de realizar determinadas gestiones ante organismos públicos. El Gobierno provincial también viene implementando mecanismos destinados a simplificar trámites para asociaciones civiles y clubes.

Desde el equipo del diputado sostienen que el objetivo es acompañar a las comisiones directivas para resolver cuestiones administrativas que, en determinadas situaciones, pueden dificultar la presentación de proyectos o solicitudes de asistencia.

El trabajo continuará con instituciones de distintas localidades del sur provincial, tanto para completar procesos ya iniciados como para atender nuevas consultas relacionadas con su situación jurídica y administrativa.