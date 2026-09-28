La clasificación de Boca a las semifinales de la Copa Argentina tuvo continuidad fuera del campo de juego. Después de remontar un partido que perdía 2-0 ante Racing y terminar imponiéndose 3-2 en el Gigante de Arroyito, varios integrantes del plantel utilizaron las redes sociales para bromear con Lautaro Di Lollo, uno de los futbolistas que ganó protagonismo digital durante las últimas semanas.

El defensor publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes correspondientes al encuentro y eligió como acompañamiento musical “Aprenderás a llorar”, de Los Palmeras.

La respuesta de sus compañeros no demoró.

Miguel Merentiel, Marco Pellegrino, Alan Velasco, Malcom Braida y Tomás Belmonte aparecieron entre quienes dejaron comentarios recuperando algunas de las expresiones que Di Lollo había utilizado anteriormente en saludos personalizados que circularon ampliamente por las redes sociales.

Entre esas referencias aparecieron expresiones como “Zekieeeel”, “Vacilá” y “Eso Lollio”, vinculadas directamente con aquellos videos.

Di Lollo se había convertido en protagonista de diferentes publicaciones por su particular manera de realizar saludos y por algunos modismos que rápidamente fueron replicados por los hinchas. Uno de los registros de mayor circulación fue aquel en el que entregó una camiseta y pidió que la “vacile de regalito”.

En este marco, la propia cuenta oficial de Boca decidió incorporarse al intercambio.

El club publicó una fotografía de Enner Valencia festejando uno de sus goles y utilizó una referencia a las expresiones popularizadas por Di Lollo.

La celebración tuvo como contexto una clasificación que parecía complicada durante buena parte del encuentro. Racing consiguió ponerse 2-0 mediante los goles de Gastón Lodico y Adrián “Maravilla” Martínez, pero el desarrollo cambió durante el segundo tiempo.

Valencia ingresó desde el banco de suplentes y convirtió tres goles de cabeza para establecer el 3-2 definitivo y darle a Boca el pasaje a semifinales.

Más allá de algunas interpretaciones surgidas en redes sociales, los mensajes publicados después del partido estuvieron principalmente relacionados con los videos virales de Di Lollo y las bromas internas del plantel. No se verificó que los comentarios de sus compañeros hayan sido una provocación directa hacia Racing.

Con la clasificación asegurada, Boca deberá enfrentar a Banfield en semifinales de la Copa Argentina. Además, el conjunto xeneize continúa en competencia en la Copa Sudamericana y mantiene sus objetivos en el Torneo Clausura.