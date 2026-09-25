Un hombre de 57 años fue condenado a 10 años de prisión efectiva por delitos cometidos contra una adolescente de 14 años en la localidad de Piñero. El veredicto fue dictado el jueves 24 de septiembre en el Centro de Justicia Penal de Rosario, luego de un juicio oral y público.

El condenado es Juan José Ortiz y la resolución estuvo a cargo del juez de primera instancia Mariano Aliau, quien presidió el tribunal unipersonal. La acusación durante el proceso fue sostenida por el fiscal Aurelio Cicerchia.

Los episodios investigados ocurrieron entre octubre y noviembre de 2023. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía durante el juicio, el primero de ellos tuvo lugar el 18 de octubre de ese año.

De acuerdo con la acusación fiscal, Ortiz llevó mediante engaños a la adolescente hasta una vivienda de Piñero. Una vez allí, le vendó los ojos y abusó sexualmente de ella. Posteriormente, la amenazó con el objetivo de impedir que relatara lo sucedido.

La investigación también estableció que durante noviembre de 2023 continuaron las amenazas. Según sostuvo el Ministerio Público de la Acusación, el hombre le exigió a la adolescente que le enviara imágenes íntimas y la intimidó con causarle daño tanto a ella como a integrantes de su familia.

El caso llegó a juicio oral durante esta semana en Rosario. Antes de conocerse la sentencia, el fiscal Aurelio Cicerchia había solicitado una pena de 13 años de prisión efectiva.

Finalmente, el magistrado resolvió imponer una condena de 10 años de cumplimiento efectivo.

En este marco, las conductas investigadas fueron encuadradas por la acusación en delitos vinculados al grooming, amenazas y abuso sexual con acceso carnal. Otros reportes sobre el fallo señalaron también la producción de imágenes de abuso sexual infantil dentro de la calificación de la condena.

La identidad de la adolescente se mantiene bajo reserva, como corresponde en causas que involucran a víctimas menores de edad. Tampoco trascendieron detalles adicionales del caso que pudieran permitir su identificación.

Con la lectura del veredicto quedó concluida la instancia del juicio oral desarrollado en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La sentencia estableció una pena de una década de prisión efectiva para el acusado por los hechos cometidos en 2023.