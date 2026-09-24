Firmat volverá a convertirse en punto de encuentro para la danza española y el flamenco con una nueva edición del Encuentro Regional, una propuesta que desde hace más de 15 años reúne a academias y bailarinas de distintas localidades del sur santafesino.

Las funciones están previstas para el 2 y 3 de octubre, desde las 21:15, en la Sala Cultural Intendente Cardinali.

La programación contará con representantes de Colón, Melincué, Hughes, Wheelwright, Alcorta, Chovet, Venado Tuerto y Firmat. Además, está anunciada la participación especial del Ballet Diquela y del grupo EDMA, dedicado a la creación coreográfica.

La dirección general estará a cargo de Marcela Arrieta, responsable del estudio de danzas que lleva su nombre y que cuenta con sede en Firmat y subsedes en diferentes localidades de la región.

Según explicó Arrieta, las academias comparten un programa de formación que permite a las alumnas desarrollar un recorrido de hasta diez años relacionado no solamente con la práctica de la danza, sino también con la cultura y la historia de España.

La docente destacó además la continuidad que logró la propuesta a lo largo del tiempo. Según señaló, el encuentro se sostiene desde hace más de 15 años y permite que alumnas de diferentes localidades compartan escenario y exhiban el trabajo desarrollado durante su formación.

La trayectoria de Arrieta tuvo este año otro capítulo destacado. En junio recibió un reconocimiento del Consejo Argentino de la Danza por su labor en la enseñanza de la danza española. Además, el Ballet Diquela, fundado en 2000, mantiene una presencia sostenida en diferentes actividades vinculadas al flamenco y las danzas españolas.

El equipo docente que participará de la organización regional está integrado por Cintia Romero, Isabela Angeloni y Florencia Pascual, bajo la dirección general de Arrieta.

Las entradas anticipadas para las dos funciones ya se encuentran a la venta en Vane B Lencería, ubicada en la esquina de avenida Santa Fe y Entre Ríos, en Firmat.

De esta manera, durante dos jornadas la Sala Cultural Intendente Cardinali recibirá a elencos provenientes de diferentes puntos de la región, en una propuesta que tendrá como eje el trabajo realizado durante el año por las distintas academias.