La Municipalidad de San Gregorio llevó adelante trabajos de limpieza y despeje sobre el tramo de la ruta provincial que comunica la localidad con Iriarte, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad para quienes utilizan habitualmente este corredor.

Las tareas incluyeron la extracción de árboles y la eliminación de vegetación que, según informó el gobierno local, dificultaba tanto la circulación como las tareas habituales de mantenimiento del camino.

El corredor tiene especial importancia para el movimiento rural de la zona. Se trata de una vía utilizada por productores y vecinos para conectar el extremo sur santafesino con territorio bonaerense, además de cumplir una función vinculada con el traslado de la producción agropecuaria.

El estado de este camino registra antecedentes de reclamos. En años anteriores, productores de la región expusieron públicamente dificultades para circular, especialmente después de períodos de lluvias intensas.

Además, el vínculo vial entre San Gregorio e Iriarte llegó a la agenda de la Legislatura santafesina, donde años atrás se presentaron iniciativas relacionadas con su pavimentación.

En este marco, el Municipio de San Gregorio señaló que decidió avanzar con recursos y personal local para despejar el sector y permitir mejores condiciones para su mantenimiento.

Desde la administración municipal también plantearon cuestionamientos hacia el Gobierno provincial. “Cuando la Provincia no llega, el Municipio se hace presente y lo resuelve”, expresaron desde el Ejecutivo local.

La declaración corresponde a la posición política del Municipio. Hasta el momento, en la información disponible sobre esta intervención puntual no consta una respuesta del Gobierno de Santa Fe ni de Vialidad Provincial respecto de los trabajos realizados o de las razones por las cuales debieron ser asumidos por la administración local.El histórico reclamo por el camino que conecta San Gregorio con Iriarte

Por otro lado, desde el gobierno municipal remarcaron la importancia que tiene el mantenimiento de los caminos para sostener la actividad productiva y garantizar la circulación cotidiana de los habitantes de la zona.

Los trabajos realizados permiten despejar el corredor, aunque continúa pendiente la discusión de fondo sobre las condiciones estructurales de esta conexión interprovincial y las obras necesarias para garantizar su transitabilidad de manera permanente.