Firmat celebra este jueves 24 de septiembre el Día de la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad, con un esquema especial de funcionamiento de las dependencias y servicios municipales.

La jornada fue declarada feriado local mediante el Decreto N° 053/2026, mientras que la Administración Municipal y sus dependencias tienen asueto. Para el comercio y la industria, en tanto, la adhesión al feriado es de carácter optativo.

Uno de los puntos centrales para los vecinos es la prestación de los servicios públicos. La recolección de residuos domiciliarios se desarrolla en los horarios habituales, por lo que no se anunciaron modificaciones para este servicio.

Por otro lado, la recolección de residuos no convencionales funciona bajo modalidad de guardia, al igual que el servicio de alumbrado público.

Las áreas de Tránsito, Inspección General, la línea 103 y la Central de Videovigilancia mantienen actividad de acuerdo con la planificación prevista para la jornada.

El Área de Seguridad Alimentaria atiende de 6.15 a 13 y de 15 a 20. Además, se encuentra disponible una Guardia Técnica a través del teléfono 3465-599124.

Qué dependencias permanecen cerradas

Durante el feriado no habrá actividad en los Centros de Atención Primaria de la Salud “Coca Serrano”, ubicado en barrio Fredriksson, y de barrio Carlos Casado.

Tampoco brindarán atención las oficinas municipales de Licencias, Usuarios y Consumidores, Mediación Comunitaria, Consultorio Jurídico Municipal, Juzgado de Faltas, Atención al Vecino y el Centro Cultural Municipal “Norberto Luppi”.

El Centro Comunitario N° 3 también permanecerá sin actividad. Para situaciones de urgencia, se informó el número 03465-15599098.

La jornada se desarrolla en el marco de las celebraciones patronales de la Virgen de la Merced, cuya festividad se conmemora cada 24 de septiembre y tiene una presencia histórica en Firmat.

De esta manera, la ciudad transita el feriado con una reducción de la actividad administrativa municipal, aunque mantiene la prestación de los principales servicios y las guardias previstas para atender situaciones que puedan surgir durante la jornada.