Estudiantes de La Plata comenzó a moverse para reforzar su defensa antes de las semifinales de la Copa Libertadores y uno de los nombres que aparece en el centro de las gestiones es Marcos Rojo. La dirigencia inició contactos con el entorno del futbolista, actualmente en Racing, para conocer las posibilidades de concretar su regreso.

La búsqueda tiene una explicación inmediata. El conjunto platense no podrá contar con Leandro González Pirez ni Tomás Palacios en el partido de ida frente a Flamengo, ya que ambos deberán cumplir una fecha de suspensión. Ante ese escenario, Estudiantes analiza incorporar un marcador central que pueda ser utilizado en la instancia decisiva del torneo continental.

Rojo, de 36 años, tiene una historia importante con el club platense. Surgió de sus divisiones inferiores, integró el plantel campeón de la Copa Libertadores y, entre sus diferentes etapas, disputó 54 encuentros y convirtió cuatro goles.

Según las informaciones conocidas durante las últimas horas, el defensor tendría predisposición para analizar un regreso. Sin embargo, por el momento no existe un acuerdo y la respuesta quedaría para después del compromiso que Racing deberá afrontar frente a Boca.

Racing pretende contar con Rojo

La situación también depende de Racing. El marcador central mantiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y ocupa un lugar importante dentro del plantel.

Juan Pablo Vojvoda se refirió públicamente a la situación y destacó tanto la jerarquía del futbolista como su influencia dentro y fuera de la cancha. En este marco, la postura deportiva de Racing apunta a mantenerlo en el equipo.

Además, una eventual salida antes del vencimiento contractual obligaría a las instituciones a encontrar una fórmula para concretar la operación. Hasta el momento no se informó oficialmente que exista un acuerdo entre los clubes.

Las alternativas que analiza Estudiantes

Estudiantes viene evaluando diferentes posibilidades para cubrir las ausencias en la defensa. Además de Rojo, durante los últimos días aparecieron los nombres de Carlos Izquierdoz, Matías Catalán y Juan Manuel Insaurralde entre las opciones consideradas.

Izquierdoz, actualmente en Lanús, es otra de las alternativas mencionadas, aunque hasta ahora tampoco se informó un avance concreto.

La situación de Rojo podría comenzar a definirse después del próximo compromiso de Racing. Hasta entonces, Estudiantes continuará trabajando sobre distintas opciones con el objetivo de completar su plantel antes de enfrentar a Flamengo.