Sancti Spíritu comenzará a avanzar con una nueva etapa de su sistema de protección contra inundaciones, mediante una inversión provincial superior a los $519 millones. La intervención apunta a reducir el riesgo que representa el crecimiento de la laguna para distintos sectores del área urbanizada y mejorar el manejo de los excedentes generados por lluvias intensas.

El proyecto contempla la construcción de un terraplén de tierra compactada y un canal perimetral en el sector donde la laguna se encuentra más próxima al casco urbano. Las fuentes difundidas durante los últimos días presentan una diferencia respecto de su extensión: mientras la información técnica más reciente habla de unos 950 metros, otras comunicaciones vinculadas al anuncio provincial señalaron 1.050 metros. Por ese motivo, la defensa tendrá una longitud aproximada de un kilómetro.

Para conformar el canal se prevé la excavación de alrededor de 30.000 metros cúbicos de suelo. El terraplén quedará aproximadamente 1,20 metros por encima de la máxima cota registrada en la laguna, de acuerdo con los detalles técnicos difundidos sobre la obra.

Además, el sistema tendrá ocho compuertas destinadas a controlar los desagües que vinculan el área urbana con la laguna.

Cuando el nivel exterior impida mantener esos conductos abiertos, las compuertas podrán cerrarse. En ese escenario, el agua proveniente de las precipitaciones quedará concentrada en un reservorio y será evacuada mediante una estación de bombeo.

El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Nicolás Mijich, explicó que este mecanismo permitirá impedir el ingreso de agua desde la laguna y, simultáneamente, sacar los excedentes pluviales generados dentro del sector protegido.

La iniciativa tiene antecedentes de varios años. La necesidad de construir una defensa hídrica fue planteada en diferentes oportunidades ante las autoridades provinciales, particularmente después de episodios en los que el crecimiento de la laguna generó preocupación en sectores cercanos al casco urbano.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó durante el anuncio que el proyecto había sido solicitado durante distintas administraciones provinciales. La actual intervención se desarrolla, según informó Provincia, dentro de las acciones adoptadas frente a la emergencia hídrica.

Avenida San Martín y caminos rurales

El paquete de intervenciones para Sancti Spíritu también contempla la segunda etapa de renovación de avenida San Martín, a través del Programa Brigadier.

Los trabajos se extenderán entre calle Los Colonizadores y la rotonda de calle Chaco. Está prevista la ejecución de 2.840 metros cuadrados de pavimento intertrabado con adoquines de hormigón y otros 1.120 metros cuadrados de veredas.

Además, se incorporarán áreas peatonales demarcadas, iluminación LED mediante columnas de doble brazo, sistemas de captación pluvial y equipamiento urbano.

Por otro lado, el programa anunciado para la localidad incluye intervenciones en caminos rurales. De esta manera, Sancti Spíritu concentra distintos proyectos destinados a mejorar la infraestructura urbana, vial y de prevención hídrica.