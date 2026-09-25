Miguel Ángel Borja volvió a referirse a su paso por River y realizó un balance positivo de los años que permaneció en el club de Núñez. A diez meses de su salida y ya como futbolista del América de México, el delantero colombiano destacó su producción goleadora y recordó el respaldo que recibió de Martín Demichelis y Marcelo Gallardo.

En una entrevista concedida a Radio La Red, Borja sostuvo que su experiencia en River fue importante tanto en el aspecto deportivo como personal. El atacante señaló que el club le abrió las puertas a él y a su familia y remarcó el acompañamiento que recibió de los hinchas durante distintas etapas de su ciclo.

El colombiano disputó 159 encuentros con la camiseta de River y convirtió 62 goles entre 2022 y 2025. Además, obtuvo tres títulos durante el ciclo de Demichelis: la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024.

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con 2024. Borja reveló que estuvo cerca de continuar su carrera en Estados Unidos, pero Demichelis intervino para que permaneciera en Núñez. Al recordar aquella decisión, el delantero reivindicó su rendimiento: “Fui goleador y nadie lo va a borrar”.

También tuvo palabras para Gallardo, quien volvió a dirigirlo durante la última parte de su etapa en River. Borja recordó que, incluso cuando no integraba el equipo titular, el entrenador recurría a él como una de las primeras alternativas ofensivas desde el banco.

Además, el delantero evocó uno de los momentos que marcaron su recorrido por el club: el Superclásico de 2023 en el Monumental, cuando convirtió de penal el gol que definió el encuentro frente a Boca.

Por otro lado, Borja confirmó un episodio previo a su llegada a River. Según relató, después de la Copa América 2021 mantuvo conversaciones con Juan Román Riquelme y posteriormente con Marcelo Delgado ante la posibilidad de incorporarse a Boca. Aquellas gestiones finalmente no avanzaron.

Luego de finalizar su vínculo con River, el delantero continuó su carrera en Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, donde convirtió ocho goles en 16 presentaciones. Posteriormente fue transferido al América de México.

En este marco, las declaraciones del colombiano volvieron a poner en primer plano una etapa de tres años y medio en Núñez marcada por sus 62 goles, los títulos obtenidos y diferentes momentos bajo las conducciones de Demichelis y Gallardo.