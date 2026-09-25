La UEFA Nations League 2026/27 continúa este viernes 25 de septiembre con una jornada que tendrá como principales atractivos los primeros dos encuentros del Grupo A1. Italia recibirá a Bélgica en Roma, mientras que Turquía será local frente a Francia en Izmit.

Los dos encuentros comenzarán a las 15:45 de Argentina y abrirán el camino de cuatro selecciones que buscarán posicionarse desde el inicio en una zona de alta exigencia.

Italia y Bélgica jugarán en el Estadio Olímpico de Roma. Para los espectadores argentinos, el encuentro podrá seguirse por ESPN y también mediante Disney+ Premium.

Por otro lado, Turquía recibirá a Francia en el Estadio de Kocaeli, en Izmit. El partido también comenzará a las 15:45 y estará disponible en Argentina a través de Disney+ Premium.

El encuentro tendrá un condimento particular: será el debut oficial de Zinedine Zidane como entrenador de la selección francesa. El exentrenador del Real Madrid asumió el seleccionado después de la extensa etapa encabezada por Didier Deschamps y afrontará su primera experiencia como técnico de una selección nacional.

Zidane mantuvo a Kylian Mbappé como capitán y comenzó su ciclo con modificaciones en la convocatoria. Entre las novedades aparecen futbolistas que buscan consolidarse dentro del seleccionado, mientras que Eduardo Camavinga regresó al plantel.

Francia comenzará así un nuevo proceso frente a una Turquía dirigida por Vincenzo Montella, en un Grupo A1 que también integran Italia y Bélgica. Debido al formato de la competencia, cada punto tendrá importancia para determinar las posiciones de la zona y el futuro de los cuatro seleccionados.

La Nations League comenzó su fase liga el jueves 24 de septiembre. Portugal afronta esta edición como campeón defensor después de quedarse con el título 2024/25.

Además de los encuentros correspondientes a la Liga A, este viernes habrá actividad en otras categorías del torneo europeo, con partidos de las ligas B y C.

Partidos principales de este viernes

Italia vs. Bélgica

Hora: 15:45 de Argentina

Estadio: Olímpico de Roma

TV/Streaming: ESPN y Disney+ Premium

Turquía vs. Francia

Hora: 15:45 de Argentina

Estadio: Kocaeli, Izmit

Streaming: Disney+ Premium

Con el inicio del Grupo A1, Italia, Bélgica, Turquía y Francia pondrán en marcha una zona que continuará durante las próximas fechas y que tendrá varios enfrentamientos directos entre las principales selecciones europeas.