El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió en Rosario a Hernán Lacunza, exministro nacional y dirigente del PRO que viene manifestando su intención de competir por la Presidencia en 2027. La reunión se produjo en medio de los Juegos Suramericanos y de una serie de encuentros políticos que tuvieron al mandatario provincial como protagonista.

La reunión se realizó el miércoles en la sede rosarina de la Gobernación. También participaron la vicegobernadora Gisela Scaglia y Cristian Cunha, ambos referentes del PRO santafesino.

Tras la reunión, Lacunza aseguró que existió coincidencia en distintos temas abordados y confirmó que la conversación incluyó cuestiones políticas.

“Logramos buena sintonía en las ideas”, señaló el dirigente, quien agregó que durante el encuentro hablaron sobre la construcción de “afinidades y consensos”.

Además, Lacunza destacó aspectos de la gestión provincial y mencionó particularmente la situación de los espacios públicos en Rosario. El dirigente vinculó esa valoración con lo que observó durante su paso por la ciudad en el marco de los Juegos Suramericanos.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura nacional de Pullaro y sostuvo que no le correspondía opinar sobre el futuro político del gobernador.

La reunión adquiere relevancia dentro de los movimientos políticos que comenzaron a producirse de cara a las elecciones de 2027. Lacunza viene expresando públicamente su intención de competir por la Presidencia y plantea que el PRO presente una propuesta propia, diferenciada tanto de La Libertad Avanza como del peronismo.

En este marco, el encuentro con Pullaro permite registrar coincidencias y diálogo entre ambos sectores, aunque hasta el momento no fue anunciado un acuerdo electoral entre el gobernador santafesino y el dirigente del PRO.

Por otro lado, Pullaro viene manteniendo reuniones con dirigentes de diferentes espacios. Durante los Juegos Suramericanos recibió a los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Martín Llaryora, de Córdoba, dirigentes vinculados a Provincias Unidas.

También compartió actividades con Daniel Scioli durante su visita a Santa Fe, mientras que el exgobernador Omar Perotti participó de actividades relacionadas con la competencia deportiva.

De esta manera, los Juegos Suramericanos quedaron atravesados también por una intensa agenda institucional y política. La reunión entre Pullaro y Lacunza se incorpora ahora a esos movimientos, en un escenario donde distintos dirigentes comienzan a definir posiciones de cara a 2027.

Por ahora, las declaraciones posteriores al encuentro permiten confirmar diálogo y coincidencias en algunos temas, pero cualquier eventual entendimiento electoral continúa sin confirmación.