La Fiscalía solicitó una pena de seis años de prisión para Carlos Alberto N., acusado de haber iniciado el fuego que en septiembre de 2022 se propagó por distintos establecimientos rurales y terminó alcanzando la Planta de Tratamiento de Residuos de Venado Tuerto.

El pedido fue formulado durante los alegatos de clausura del juicio oral desarrollado en los Tribunales Penales de la ciudad. La resolución quedará ahora en manos del juez Adrián Fabio Godoy, quien tiene previsto dar a conocer el veredicto el jueves 1 de octubre.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el incendio comenzó dentro de unas 400 hectáreas del establecimiento rural “La Josefina”, que eran explotadas por el acusado mediante un contrato de aparcería.

Los investigadores incorporaron al proceso peritajes de Bomberos Zapadores, información meteorológica y registros térmicos que detectaron actividad en el sector durante los días 5 y 6 de septiembre de 2022.

La acusación sostiene que posteriormente el fuego avanzó aproximadamente cinco kilómetros hasta alcanzar, el 7 de septiembre, la planta de tratamiento de residuos.

Uno de los elementos incorporados al juicio fue el testimonio de un hombre que declaró haber observado humo días antes del incendio y haberse comunicado con el acusado. Según su declaración, Carlos Alberto N. le habría manifestado que estaba realizando una quema de pastos naturales para recuperar un sector bajo del campo y que la situación estaba controlada.

El acusado negó haber mantenido esa conversación.

Otro punto central del juicio fueron las condiciones meteorológicas. Los datos incorporados al debate indican que se registraron temperaturas cercanas a los 30 grados, bajos niveles de humedad, falta de precipitaciones y vientos del norte que alcanzaron velocidades de hasta 44 kilómetros por hora.

A partir de esos elementos, la Fiscalía sostuvo que existió dolo eventual. La acusación no plantea que el productor haya tenido como objetivo destruir la planta, sino que habría conocido la posibilidad de que el fuego se propagara y, pese a ello, habría mantenido la situación de riesgo.

La defensa rechazó esa interpretación. Los abogados Rodrigo Boyeras y Arsenio Domínguez remarcaron que ningún testigo declaró haber visto al acusado iniciar el fuego y cuestionaron que pueda establecerse su responsabilidad a partir de los indicios presentados.

Además, plantearon como versión alternativa que otras personas, entre ellas cazadores que ingresaban al establecimiento, podrían haber provocado el foco. También señalaron que el acusado colaboró posteriormente en las tareas para combatir las llamas.

La Municipalidad de Venado Tuerto, constituida como querellante, acompañó la acusación y expuso las consecuencias materiales, laborales y económicas provocadas por el incendio.

Con los alegatos concluidos, será ahora el juez Adrián Fabio Godoy quien deberá determinar si considera acreditada la responsabilidad penal del acusado. La lectura del veredicto está prevista para el próximo jueves 1 de octubre.