Venado Tuerto avanzó con una modificación importante en su sistema de transporte de pasajeros. El Concejo Municipal aprobó por unanimidad una nueva ordenanza que incorpora formalmente a Uber y otras plataformas digitales al esquema regulatorio de la ciudad y, al mismo tiempo, modifica las condiciones para taxis y remises.

La normativa establece requisitos comunes para los distintos prestadores y crea un Registro Único de Transporte de Pasajeros, dividido en conductores, vehículos de alquiler e intermediarios. En este último grupo quedarán comprendidas tanto las agencias tradicionales como las empresas que administran aplicaciones.

Entre las principales exigencias, los conductores que presten servicios mediante plataformas deberán contar con licencia profesional categoría D1. Para quienes todavía no dispongan de ella se estableció un período de adecuación de 120 días.

También habrá condiciones para los vehículos. Las unidades podrán tener hasta 12 años de antigüedad al momento de ingresar al sistema y hasta 18 años para permanecer en actividad. Además, deberán estar radicadas en Venado Tuerto, tener la Revisión Técnica Obligatoria vigente y superar una inspección municipal anual.

Las unidades deberán contar con un mínimo de cuatro puertas, capacidad para cuatro pasajeros como mínimo y un máximo de ocho plazas. A esto se sumará la exigencia de las coberturas de seguro correspondientes.

Otro cambio será la incorporación de un código QR municipal para identificar a los vehículos habilitados. El mecanismo alcanzará a taxis, remises y unidades que trabajen mediante aplicaciones y permitirá a los pasajeros consultar información vinculada con el conductor y las habilitaciones.

Uno de los puntos centrales de la reforma está relacionado con el precio de los viajes. Las tarifas de taxis y remises dejarán de tener carácter obligatorio y cada prestador podrá establecer sus valores.

El Ejecutivo municipal deberá publicar mensualmente un Índice de Referencia Tarifaria (IRT), calculado en función de los costos operativos y expresado en pesos por kilómetro recorrido y minuto de espera. Ese valor funcionará como referencia, pero no será obligatorio.

En este nuevo esquema, la información previa al pasajero será uno de los requisitos centrales. Los usuarios deberán poder conocer las condiciones y el monto del servicio antes o durante la contratación, según la modalidad utilizada.

Los taxis y remises tradicionales mantendrán el reloj con la tarifa de referencia, mientras que los vehículos que trabajen exclusivamente mediante plataformas digitales estarán exceptuados de esa obligación.

La aprobación se produce después de que el Ejecutivo municipal anticipara meses atrás que no impediría el funcionamiento de Uber en Venado Tuerto y que buscaría establecer condiciones para su incorporación al sistema local.

La ordenanza deberá ahora completar su instancia de promulgación. Hasta el momento no se comunicó una fecha específica para la aplicación integral del nuevo régimen, mientras que algunos requisitos tendrán períodos particulares de adecuación.