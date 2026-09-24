Venado Tuerto cuenta con un nuevo Código de Ordenamiento Territorial (COT). El Concejo Municipal aprobó por unanimidad la normativa este miércoles 23 de septiembre, luego de un proceso de elaboración y debate que involucró al Ejecutivo, instituciones profesionales y distintos sectores relacionados con el crecimiento urbano.

El proyecto fue impulsado por el gobierno del intendente Leonel Chiarella y contó durante su elaboración con la participación de la Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Colegio de Arquitectos.

Antes de llegar a la votación se realizaron talleres con profesionales y técnicos, cuatro encuentros de comisión mixta ampliada en el Concejo y 13 mesas de diálogo. De esas instancias participaron profesionales independientes, colegios, comerciantes, industriales, desarrolladores, inmobiliarias y empresas prestadoras de servicios.

Uno de los principales cambios apunta a simplificar la estructura del ordenamiento urbano, reduciendo la cantidad de zonas contempladas y redefiniendo distintos indicadores para la construcción.

Además, el Código incorpora el Bono de Edificabilidad Adicional (BEA), un instrumento que permitirá regular el acceso a una mayor capacidad constructiva en determinados sectores. También establece procedimientos específicos para proyectos especiales, inmuebles considerados de valor patrimonial y compensaciones vinculadas con beneficios urbanísticos.

Desde el Municipio sostienen que el nuevo esquema permitirá ofrecer reglas más claras y ampliar las posibilidades para desarrollar proyectos. El impacto concreto sobre la inversión privada y el mercado inmobiliario, sin embargo, podrá determinarse a partir de la aplicación de la normativa.

Otro punto central está relacionado con la Circunvalación y la expansión futura de Venado Tuerto.

El Código divide ese corredor en tres sectores: desde la Ruta Nacional 33 hasta Güemes; desde Güemes hasta Neuquén; y desde Neuquén hasta la Ruta Nacional 8.

Para el primero y el tercero se contemplan frentes urbanos y rurales donde podrán desarrollarse actividades compatibles con el corredor, entre ellas servicios de ruta, logística, depósitos, talleres e industrias consideradas de bajo impacto. El tramo central, en cambio, queda proyectado para futuras urbanizaciones.

La normativa también contempla la incorporación de 107 hectáreas que actualmente son rurales y pasarán a formar parte del suelo urbano. A esto se suma un criterio de mixtura de usos para permitir que viviendas, comercios y servicios puedan coexistir en determinados sectores.

Con la aprobación unánime termina la etapa legislativa y comienza la aplicación del nuevo marco urbanístico. Sus efectos sobre nuevas construcciones, urbanizaciones, inversiones y el desarrollo de las áreas cercanas a la Circunvalación serán los principales aspectos a observar durante los próximos años.