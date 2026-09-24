Venado Tuerto redefine sus reglas para construir y crecer
Venado Tuerto cuenta con un nuevo Código de Ordenamiento Territorial (COT). El Concejo Municipal aprobó por unanimidad la normativa este miércoles 23 de septiembre, luego de un proceso de elaboración y debate que involucró al Ejecutivo, instituciones profesionales y distintos sectores relacionados con el crecimiento urbano.
El proyecto fue impulsado por el gobierno del intendente Leonel Chiarella y contó durante su elaboración con la participación de la Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Colegio de Arquitectos.
Antes de llegar a la votación se realizaron talleres con profesionales y técnicos, cuatro encuentros de comisión mixta ampliada en el Concejo y 13 mesas de diálogo. De esas instancias participaron profesionales independientes, colegios, comerciantes, industriales, desarrolladores, inmobiliarias y empresas prestadoras de servicios.
Uno de los principales cambios apunta a simplificar la estructura del ordenamiento urbano, reduciendo la cantidad de zonas contempladas y redefiniendo distintos indicadores para la construcción.
Además, el Código incorpora el Bono de Edificabilidad Adicional (BEA), un instrumento que permitirá regular el acceso a una mayor capacidad constructiva en determinados sectores. También establece procedimientos específicos para proyectos especiales, inmuebles considerados de valor patrimonial y compensaciones vinculadas con beneficios urbanísticos.
Desde el Municipio sostienen que el nuevo esquema permitirá ofrecer reglas más claras y ampliar las posibilidades para desarrollar proyectos. El impacto concreto sobre la inversión privada y el mercado inmobiliario, sin embargo, podrá determinarse a partir de la aplicación de la normativa.
Otro punto central está relacionado con la Circunvalación y la expansión futura de Venado Tuerto.
El Código divide ese corredor en tres sectores: desde la Ruta Nacional 33 hasta Güemes; desde Güemes hasta Neuquén; y desde Neuquén hasta la Ruta Nacional 8.
Para el primero y el tercero se contemplan frentes urbanos y rurales donde podrán desarrollarse actividades compatibles con el corredor, entre ellas servicios de ruta, logística, depósitos, talleres e industrias consideradas de bajo impacto. El tramo central, en cambio, queda proyectado para futuras urbanizaciones.
La normativa también contempla la incorporación de 107 hectáreas que actualmente son rurales y pasarán a formar parte del suelo urbano. A esto se suma un criterio de mixtura de usos para permitir que viviendas, comercios y servicios puedan coexistir en determinados sectores.
Con la aprobación unánime termina la etapa legislativa y comienza la aplicación del nuevo marco urbanístico. Sus efectos sobre nuevas construcciones, urbanizaciones, inversiones y el desarrollo de las áreas cercanas a la Circunvalación serán los principales aspectos a observar durante los próximos años.