La construcción del parque solar fotovoltaico de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto ingresó en una nueva etapa con el inicio del montaje de los paneles que conformarán la planta de generación.

El proyecto se desarrolla en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 376, en cercanías del acceso a instalaciones industriales de la zona. Se trata de un terreno de aproximadamente tres cuartos de hectárea que había sido adquirido por la entidad en 2018.

Según los datos técnicos difundidos por la Cooperativa, el diseño contempla la instalación de 1.140 paneles fotovoltaicos orientados hacia el norte y con una inclinación de 30 grados.

Una vez completada la obra, la instalación tendrá una potencia pico aproximada de 815 kilovatios y una capacidad estimada de generación de alrededor de 1.400 MWh anuales. También está prevista una subestación transformadora con capacidad de un megavatio.

Antes de comenzar con la instalación de los módulos solares se desarrollaron tareas de limpieza y nivelación del terreno, cerramiento perimetral y montaje de las estructuras metálicas que sostendrán los paneles.

El gerente técnico de la Cooperativa, Cristian Marmiroli, indicó que la colocación de paneles presenta un avance estimado de entre el 30% y el 40%. La cifra corresponde a información proporcionada por la propia entidad.

La inversión proyectada se ubica en torno a los 500 mil dólares. El objetivo es incorporar un nuevo punto de generación dentro de la red eléctrica de Venado Tuerto, utilizando energía proveniente de una fuente renovable.

Además, desde el punto de vista técnico, la generación cercana al lugar donde se produce parte del consumo puede contribuir a reducir pérdidas dentro de la red de distribución y complementar la energía adquirida al sistema eléctrico.

En cuanto al eventual impacto económico para los asociados, desde la Cooperativa plantearon que una menor compra de energía y una mayor eficiencia podrían tener efectos sobre los costos una vez amortizada la inversión. Ese resultado dependerá del funcionamiento efectivo de la planta y de la evolución del sistema tarifario.

Por otro lado, la entidad desarrolla un proyecto de características similares en Maggiolo. Allí, mediante un acuerdo con la Comuna para utilizar un terreno durante 25 años, se proyecta una planta capaz de generar el equivalente a cerca del 60% de la energía eléctrica consumida por la localidad.

Con el montaje de los paneles ya iniciado, el proyecto de Venado Tuerto entra ahora en una de sus etapas principales antes de completar las instalaciones eléctricas necesarias y avanzar hacia su futura conexión a la red.