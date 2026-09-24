Oscar Caffa: “Se está notando la diferencia entre lo que ingresa y egresa”

El secretario de Economía de la Municipalidad de Villa Cañás, Oscar Caffa, analizó la situación financiera del gobierno local y reconoció que durante los últimos meses comenzó a sentirse con mayor intensidad la diferencia entre los recursos que ingresan y los gastos que debe afrontar el Municipio.

En una entrevista realizada por Oscar A. Canavese, el funcionario explicó que el escenario económico también repercute sobre las administraciones locales. “Estos últimos meses veníamos más o menos bien, pero se está notando la diferencia entre lo que ingresa y lo que egresa”, señaló.

Uno de los puntos centrales estuvo relacionado con las inversiones y la renovación de maquinaria. Caffa confirmó que Villa Cañás recibió la resolución correspondiente a Obras Menores por algo más de 303 millones de pesos, recursos provinciales que serán destinados a la adquisición de un camión con caja volcadora y un tractor.

Sin embargo, explicó que existe una dificultad adicional: desde que se determina el monto disponible hasta que se reciben los recursos y se realiza la licitación, los precios pueden modificarse. En ese caso, la diferencia deberá ser cubierta con fondos municipales.

Consultado sobre los recursos provenientes de otras jurisdicciones, Caffa aseguró que actualmente desde Nación “prácticamente se cortó todo” y sostuvo que los principales mecanismos extraordinarios disponibles corresponden a programas provinciales. Algunos funcionan mediante aportes no reintegrables y otros mediante líneas crediticias para municipios y comunas.

La situación salarial también ocupa una parte importante de la planificación económica. Según explicó el secretario, una de las partidas donde suelen producirse diferencias respecto del presupuesto original es la correspondiente a sueldos.

Caffa indicó que resulta complejo anticipar durante la elaboración presupuestaria la evolución completa de las paritarias, las horas extras y otras variables que aparecen a lo largo del ejercicio. Cuando se producen diferencias, el Ejecutivo debe solicitar al Concejo Municipal las adecuaciones correspondientes.

Además, confirmó que la administración local trabaja en la elaboración del Presupuesto 2027, que deberá ingresar próximamente al Concejo. Según explicó, la intención es que pueda ser tratado antes de finalizar el año, aunque su aprobación también podría quedar para 2027.

Otro de los temas abordados fue la asistencia a instituciones. Caffa señaló que ya fueron entregados los dos primeros períodos del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), que en conjunto superan los 58 millones de pesos, mientras que quedan pendientes otras dos entregas antes de finalizar el año. También continúan los aportes trimestrales destinados a los clubes de la ciudad.

Respecto de posibles contingencias climáticas, reconoció que no existe una partida específica reservada exclusivamente para una emergencia, aunque el Municipio desarrolla trabajos preventivos en sectores rurales y recibe colaboración de Vialidad para determinadas tareas.

La administración económica municipal tendrá ahora como uno de sus próximos desafíos cerrar el ejercicio 2026, afrontar los compromisos salariales y definir las proyecciones de ingresos, gastos, servicios y obras que formarán parte del Presupuesto 2027.