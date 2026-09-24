Una nueva apertura de los Buzones de la Vida en Wheelwright dejó como resultado la recepción de 12 denuncias anónimas, que serán remitidas a la Justicia Federal para su correspondiente evaluación.

El procedimiento estuvo encabezado por la presidenta comunal Julia Bertone y la jefa de la Comisaría local, Maira Sejas, quienes participaron de la apertura de los dispositivos instalados en distintos puntos de la localidad.

En total fueron retirados doce sobres. Diez se encontraban depositados en el buzón ubicado en el edificio comunal, mientras que los otros dos fueron encontrados en el dispositivo que funciona en la sede del SAMCo.

Según el procedimiento previsto para este sistema, las presentaciones se mantienen bajo reserva y son remitidas a la Justicia Federal. A partir de allí, las autoridades competentes deberán analizar la información y determinar si existen elementos para iniciar nuevas investigaciones o incorporar datos a expedientes que ya se encuentren en trámite.

Un punto central es que la existencia de doce presentaciones no implica que se hayan comprobado doce delitos. Se trata de información aportada anónimamente por ciudadanos que deberá atravesar las correspondientes instancias de verificación judicial.

Los Buzones de la Vida permiten comunicar de manera anónima información relacionada principalmente con presuntos hechos de comercialización de estupefacientes y trata de personas. De esta manera, quien aporta datos no necesita identificarse públicamente.

La herramienta funciona en Wheelwright desde 2018 y forma parte de un sistema utilizado también en otras localidades del sur santafesino. Existen antecedentes regionales en los que información recibida mediante estos dispositivos derivó posteriormente en investigaciones por narcotráfico.

Además, durante 2026 ya se habían realizado otras aperturas en Wheelwright. En febrero se informó oficialmente sobre la recepción de nueve denuncias anónimas, lo que muestra la continuidad en la utilización del mecanismo por parte de vecinos de la localidad.

Por el momento no se difundieron detalles sobre el contenido de las doce presentaciones encontradas en esta última apertura, ni sobre personas, domicilios o situaciones que pudieran haber sido mencionadas.

La próxima instancia será el análisis de los sobres por parte de las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar si la información aportada tiene elementos suficientes para avanzar con investigaciones.