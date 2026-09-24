Tres plantas para llenar de flores el balcón en octubre

Con la llegada de octubre y el aumento de las temperaturas, balcones, patios y terrazas vuelven a convertirse en espacios propicios para incorporar plantas. No hace falta disponer de grandes superficies: algunas especies ornamentales pueden desarrollarse en macetas siempre que reciban la cantidad adecuada de luz, tengan buen drenaje y se controle el riego.

Entre las alternativas para esta época aparecen la lavanda, la calibrachoa y la gazania. Las tres presentan características diferentes, aunque comparten una condición importante: necesitan una buena exposición a la luz para desarrollarse y florecer.

La lavanda es una alternativa especialmente apropiada para sectores soleados. Puede permanecer varios años con los cuidados correspondientes y se caracteriza por sus flores violetas y su aroma.

Uno de sus principales requerimientos es el drenaje. La acumulación permanente de agua puede afectar las raíces, por lo que conviene utilizar un sustrato liviano y una maceta con orificios en la base. El riego debe realizarse cuando la tierra haya comenzado a secarse.

Además, después de la floración puede realizarse una poda ligera y retirarse las flores secas.

Otra posibilidad es la calibrachoa, una ornamental especialmente útil para jardineras y macetas elevadas por su crecimiento extendido o colgante.

Produce numerosas flores pequeñas y existe en diferentes tonalidades. El INTA señala que variedades de calibrachoa presentan floración durante primavera, verano y otoño, exposición a pleno sol y aptitud para cultivo en macetas.

A diferencia de la lavanda, requiere mantener una humedad más regular, aunque sin llegar al encharcamiento. También puede necesitar fertilización durante el período de crecimiento, respetando las indicaciones del producto utilizado.

La tercera opción es la gazania. Esta planta se destaca por su adaptación a lugares con abundante exposición solar y por sus flores de diferentes colores, que se abren principalmente cuando reciben luz.

En maceta necesita un buen sistema de drenaje y riegos moderados. Una referencia práctica consiste en controlar el sustrato y aportar agua cuando comienza a secarse, evitando mantenerlo constantemente húmedo.

Más allá de la especie elegida, el recipiente también cumple un papel central. Una maceta sin agujeros de drenaje puede provocar acumulación de agua alrededor de las raíces, mientras que un recipiente demasiado pequeño puede limitar el desarrollo de la planta.

Antes de elegir, también conviene observar cuántas horas de sol recibe diariamente el balcón. La orientación y la exposición pueden determinar qué planta tendrá mejores condiciones para desarrollarse.

Con una correcta elección de la maceta, luz suficiente y un manejo adecuado del agua, estas tres especies permiten incorporar flores a balcones y espacios reducidos durante la primavera.