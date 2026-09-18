Venado Tuerto será sede durante tres jornadas de un Campus Abierto de Atletismo destinado a deportistas con Síndrome de Down. La propuesta se desarrollará entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre en la pista “Profesora Yolanda Cantoni”, ubicada en el Parque Municipal General Belgrano.

La actividad será organizada por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD), en conjunto con la Dirección de Deportes del Gobierno de Venado Tuerto, y estará orientada al entrenamiento, la preparación y el desarrollo específico de los participantes.

Según el cronograma difundido, la primera jornada comenzará el viernes 25, entre las 16 y las 19. El sábado 26 habrá dos turnos de trabajo, de 9 a 12 y de 15 a 19, mientras que el cierre está previsto para el domingo 27, de 9 a 12.

El campus se plantea como una instancia de formación deportiva y entrenamiento, además de un punto de encuentro para atletas, cuerpos técnicos y familias. FADASD señala entre sus objetivos institucionales el desarrollo de competencias, capacitaciones, concentraciones y entrenamientos específicos para personas con Síndrome de Down en distintos puntos del país.

La actividad también se realizará en un escenario que durante 2026 incrementó su participación en el calendario atlético. La pista “Profesora Yolanda Cantoni” fue renovada e inaugurada en marzo y está preparada para recibir competencias de alcance nacional e internacional.

A comienzos de septiembre, el mismo predio recibió al Campeonato Nacional U18, que reunió a más de 400 atletas provenientes de distintas provincias. La competencia incluyó pruebas de pista y campo y volvió a ubicar al Parque Municipal como escenario de encuentros deportivos de alcance nacional.

En este marco, el nuevo campus tendrá un perfil diferente, ya que estará específicamente orientado a deportistas con Síndrome de Down y al trabajo técnico vinculado con esta modalidad del atletismo.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 23 de septiembre. Quienes necesiten información adicional sobre participación, requisitos o modalidad de trabajo podrán comunicarse mediante el correo electrónico [email protected].

Hasta el momento no se difundió oficialmente la cantidad de participantes, las edades contempladas ni las localidades de procedencia de los atletas.

La realización del campus incorporará así una nueva actividad al calendario deportivo de la ciudad y permitirá que la pista municipal reciba, en este caso, una propuesta específicamente vinculada al deporte para atletas con Síndrome de Down.