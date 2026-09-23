Razer actualizó una de sus principales líneas de periféricos orientados al gaming competitivo con el Viper V4 Pro, un mouse inalámbrico que mantiene buena parte del diseño de la generación anterior pero incorpora cambios en el sensor, los interruptores, la rueda, la conectividad y especialmente la autonomía.

El dispositivo utiliza el nuevo sensor óptico Focus Pro 50K de tercera generación, capaz de alcanzar una sensibilidad máxima de 50.000 DPI, una velocidad de seguimiento de 930 IPS y una aceleración de 90 G. Además, permite trabajar con una tasa de sondeo de hasta 8000 Hz tanto mediante conexión inalámbrica como con cable.

Uno de los aspectos centrales del modelo es su peso. La versión negra queda en aproximadamente 49 gramos, mientras que la blanca llega a los 50 gramos. Mantiene un formato simétrico diseñado para usuarios diestros y unas dimensiones de 127,1 por 63,9 por 39,9 milímetros.

El Viper V4 Pro también incorpora switches ópticos de cuarta generación, con una vida útil anunciada de 100 millones de clics. La rueda de desplazamiento pasó a utilizar tecnología óptica, mientras que el nuevo receptor inalámbrico suma indicadores para observar el estado de la conexión, la batería y la frecuencia de sondeo.

Sin embargo, el cambio que puede tener mayor impacto en el uso cotidiano aparece en la batería. Razer informa una autonomía máxima de hasta 180 horas utilizando una frecuencia de 1000 Hz y hasta 45 horas funcionando a 8000 Hz.

Una prueba realizada con el dispositivo registró aproximadamente una carga semanal utilizando la frecuencia máxima y períodos de entre 15 y 20 días trabajando a 1000 Hz, con un promedio informado de ocho horas de utilización diaria. Se trata de una experiencia particular y los resultados pueden variar según la configuración y el tipo de uso.

Además, el mouse puede configurarse mediante el software de Razer para modificar la sensibilidad, la frecuencia de sondeo y parámetros relacionados con el comportamiento del sensor.

El precio informado para el mercado europeo es de 179,99 euros, por lo que el Viper V4 Pro se mantiene dentro del segmento premium. En este marco, la diferencia respecto de generaciones recientes no pasa únicamente por aumentar las cifras de sensibilidad, sino por combinar bajo peso, conectividad de alta frecuencia y una mayor duración de batería.

Para quienes ya utilizan un mouse competitivo reciente, las diferencias pueden resultar más incrementales. En equipos de generaciones anteriores, en cambio, los cambios en peso, autonomía, sensor y conectividad pueden ser más evidentes.