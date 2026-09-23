Las pantallas portátiles sumaron una alternativa orientada especialmente a los videojuegos. Las ROG XREAL R1, desarrolladas conjuntamente por ASUS Republic of Gamers y XREAL, buscan trasladar la experiencia de un monitor de grandes dimensiones a unos anteojos que pesan apenas 91 gramos.

El dispositivo utiliza paneles Micro-OLED con resolución Full HD de 1920 × 1080 píxeles por ojo y ofrece un campo de visión de 57 grados. Según las especificaciones oficiales, puede representar una pantalla virtual equivalente a 171 pulgadas ubicada a unos cuatro metros de distancia y alcanzar una frecuencia de actualización de hasta 240 Hz.

Uno de los principales usos planteados es su conexión con consolas portátiles, teléfonos celulares y computadoras compatibles mediante USB-C. En ese escenario, el jugador puede mantener la cabeza en una posición natural mientras visualiza el contenido frente a sus ojos, en lugar de permanecer mirando hacia abajo una pantalla de menor tamaño.

Además, el sistema incorpora seguimiento espacial 3DoF. El usuario puede mantener la pantalla virtual fija en un punto del espacio mediante el modo Anchor o hacer que acompañe sus movimientos mediante el modo Follow. Las lentes también utilizan tecnología electrocrómica, que permite modificar su transparencia en tres niveles según la iluminación del ambiente.

Las pruebas independientes muestran, sin embargo, algunas diferencias según el tipo de utilización. En videojuegos con gráficos complejos, ampliar una imagen generada originalmente para la pequeña pantalla de una consola portátil puede hacer más visibles determinadas imperfecciones. En títulos 2D o producciones con una estética menos realista, esas limitaciones resultan menos evidentes.

Para PC y consolas tradicionales, el conjunto incorpora el ROG Control Dock, equipado con dos entradas HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 y una salida USB-C. Esto permite cambiar entre diferentes fuentes de video y extender la compatibilidad del dispositivo.

Por otro lado, las evaluaciones realizadas hasta el momento muestran opiniones diversas sobre su conveniencia como sustituto permanente de un monitor. Algunas pruebas destacan su calidad visual y comodidad, mientras que otras señalan que los cables, el precio y determinados problemas al utilizar los 240 Hz reducen sus ventajas en un escritorio tradicional.

El audio integrado utiliza tecnología Sound by Bose y las gafas no incorporan batería propia: reciben alimentación directamente desde el dispositivo conectado. Esta decisión permite reducir peso, aunque implica depender permanentemente de una conexión física.

En el mercado internacional, XREAL mantiene un precio listado de 849 dólares para las ROG XREAL R1. Su propuesta apunta así principalmente a jugadores que buscan una pantalla privada y transportable, más que a reemplazar de manera generalizada al monitor convencional.





