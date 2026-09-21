Microsoft registra un sistema para insertar publicidad en videojuegos
Microsoft avanza con el desarrollo de un sistema que permitiría incorporar publicidad dentro de aplicaciones interactivas y videojuegos aprovechando momentos específicos de una partida, como el final de una misión, una pantalla de carga o la conclusión de una ronda.
La tecnología aparece detallada en la solicitud estadounidense US20260260258A1, presentada por Microsoft Technology Licensing LLC el 23 de abril de 2026 y publicada el 3 de septiembre. El documento lleva como título “Contextually Aware Management of Interactive Software Application Access”.
Xbox
A diferencia de un sistema publicitario basado solamente en intervalos de tiempo, la propuesta busca determinar qué está ocurriendo dentro del videojuego antes de activar una interrupción.
De acuerdo con la documentación, el software podría recibir información del propio juego para identificar determinados eventos. Una vez detectado un momento apropiado, podría suspender temporalmente la interacción del usuario, reproducir contenido audiovisual promocionado y posteriormente devolver el control al jugador.
Entre los ejemplos analizados aparecen el final de un nivel, un checkpoint, una transición, un menú o situaciones en las que el jugador no se encuentra realizando una acción central de la partida.
Además, el esquema contempla un sistema de “créditos”. Después de visualizar determinado contenido promocional, el usuario recibiría un período durante el cual no volvería a ser interrumpido por publicidad. Cuando ese crédito estuviera cerca de finalizar, el sistema podría esperar hasta encontrar otra pausa adecuada antes de reproducir un nuevo anuncio.
La idea guarda similitudes con los anuncios recompensados utilizados desde hace años en numerosos videojuegos gratuitos para teléfonos móviles, aunque la propuesta de Microsoft incorpora información procedente del estado de la aplicación para decidir cuándo producir la interrupción.
Sin embargo, el registro no significa que Xbox vaya a comenzar a mostrar publicidad de esta manera. La documentación no menciona un videojuego específico, tampoco establece precios, una fecha de implementación ni confirma que la herramienta vaya a utilizarse comercialmente.
Ese punto resulta clave: se trata de una solicitud de patente y no del anuncio de una nueva función para las consolas Xbox.
Por otro lado, Microsoft viene explorando diferentes modelos vinculados con servicios financiados mediante publicidad. Esa estrategia alimentó especulaciones sobre posibles usos futuros del sistema, pero cualquier relación directa con Game Pass o con videojuegos concretos continúa siendo, hasta el momento, una versión no confirmada.
El desarrollo muestra una alternativa técnica que Microsoft analiza para incorporar publicidad a experiencias interactivas intentando evitar interrupciones durante momentos centrales del juego. Su eventual llegada a los usuarios dependerá de que la compañía decida transformar esa tecnología registrada en un producto comercial.