Microsoft anunció una nueva etapa de la reestructuración de Xbox, con la eliminación de 268 puestos de trabajo y cambios que modificarán la organización de algunos de sus principales estudios. Entre las decisiones más relevantes aparece el futuro de Halo: Activision será responsable del desarrollo de la próxima entrega principal de la franquicia.

El anuncio fue realizado el 22 de septiembre por Matt Booty, responsable de contenidos de Xbox. Los recortes alcanzarán a Halo Studios, otros equipos propios y sectores administrativos de Xbox Game Studios. Según la compañía, las medidas ejecutadas desde julio representan aproximadamente tres cuartas partes del proceso de reorganización previsto para su actual ejercicio fiscal.

Uno de los principales cambios tendrá como protagonista a Activision. La compañía pasará a supervisar también a Rare, responsable de Sea of Thieves, y a World’s Edge, vinculada a Age of Empires. Además, un nuevo equipo creado específicamente dentro de Activision desarrollará el próximo Halo.

Esto no significa, sin embargo, que Microsoft haya transferido la propiedad de Halo. El comunicado oficial señala que Activision se hará cargo del desarrollo del próximo título, mientras que un equipo reducido permanecerá en Halo Studios para brindar soporte a los juegos que ya están en el mercado y mantener el vínculo con la comunidad.

Por otro lado, Bethesda ampliará su estructura para incorporar a Obsidian Entertainment. El estudio continuará trabajando en sus actuales proyectos, entre ellos Grounded, y participará junto a Bethesda Game Studios en un nuevo videojuego de Fallout.

También habrá modificaciones en dos estudios asociados durante años con la franquicia Forza. Playground Games y Turn 10 pasarán a funcionar como una única estructura dedicada a Forza y Fable. Además, Microsoft Casual Games quedará dentro de King, compañía conocida por Candy Crush.

La reorganización también afecta el futuro de otros equipos. Undead Labs completó su salida de Xbox y continuará el desarrollo de State of Decay 3 con otro publisher. Microsoft aseguró que el juego llegará a Game Pass desde el primer día.

Más delicada es la situación de Ninja Theory. Dos negociaciones destinadas a encontrar una alternativa para el estudio no llegaron a concretarse y Microsoft comenzará un proceso de consulta con sus empleados por un posible cierre. Por el momento, esa clausura no está confirmada y la compañía sostiene que continúa explorando otras opciones. Arkane también permanece bajo un proceso de consultas que podría extenderse hasta fin de año.

El movimiento forma parte del denominado “reset” de Xbox anunciado en julio, cuando Microsoft informó que reduciría aproximadamente 3.200 posiciones durante su año fiscal 2027. Los próximos meses permitirán conocer cómo quedará definitivamente configurada una de las divisiones de videojuegos más grandes de la industria.