El Senado de la Nación inició este jueves 24 de septiembre una sesión centrada en dos iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los cambios al régimen de Zonas Frías.

La sesión comenzó pasadas las 12:15 con 37 senadores presentes, el número necesario para alcanzar el quórum. Después de una cuestión de privilegio presentada por el radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del peronista Carlos Linares, comenzó el tratamiento de la reforma del Banco Central.

Uno de los puntos centrales surgió al inicio del debate. Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, informó que los bloques alcanzaron un acuerdo para modificar el mecanismo relacionado con la designación y remoción de las autoridades del BCRA.

La modificación implica que el texto no quedará sancionado definitivamente este jueves aun cuando consiga los votos necesarios en el Senado. Al introducirse cambios sobre la media sanción otorgada por Diputados, el proyecto deberá regresar a la Cámara baja para una nueva revisión.

Entre sus principales lineamientos, la reforma busca colocar la preservación del valor de la moneda como objetivo prioritario del Banco Central y modificar diferentes aspectos de su funcionamiento institucional.

Monteverde defendió la iniciativa y cuestionó las políticas aplicadas durante las dos décadas anteriores. Según sostuvo durante su exposición, la reforma pretende establecer reglas de mayor estabilidad para el funcionamiento del organismo monetario.

Desde la oposición, Jorge Capitanich anticipó su rechazo. El senador peronista planteó que la discusión debería abarcar de manera conjunta reglas fiscales, monetarias, cambiarias e institucionales.

Además, Capitanich acusó al Gobierno de utilizar la política cambiaria y las reservas con objetivos electorales. Se trata de una afirmación política del legislador opositor que no fue acreditada como un hecho durante el debate citado.

Por otro lado, el Senado tiene previsto tratar las modificaciones al régimen de Zonas Frías, un punto con impacto directo sobre los subsidios al consumo de gas.

La iniciativa busca modificar el alcance de la ampliación implementada en 2021 y avanzar hacia un esquema más focalizado según condiciones socioeconómicas. Entre las provincias alcanzadas por aquella extensión se encuentra Santa Fe, por lo que el resultado de la discusión tiene especial interés para usuarios de la región.

El proyecto mantiene tratamientos diferenciados para las regiones históricamente comprendidas por condiciones climáticas extremas, mientras redefine el acceso para otros usuarios.

La discusión continuará durante la jornada. En el caso del Banco Central, una eventual aprobación con modificaciones obligará a una nueva intervención de Diputados. En Zonas Frías, en cambio, el resultado del Senado será determinante para establecer si los cambios avanzan hacia su sanción definitiva.