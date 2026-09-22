Los registros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe muestran un fuerte incremento de las presentaciones por insolvencia entre febrero y agosto de 2026. En toda la provincia se contabilizaron 1.755 ingresos vinculados a quiebras y 234 concursos preventivos o acuerdos preventivos extrajudiciales, frente a 1.007 y 87, respectivamente, en el mismo período de 2025.

En conjunto, ambas categorías pasaron de 1.094 a 1.989 actuaciones, lo que representa un aumento interanual del 81,8%. Sin embargo, el dato requiere una aclaración: se trata de ingresos judiciales. Los registros incluyen solicitudes de propia quiebra y pedidos formulados por terceros, y no implican que todos los casos hayan terminado con una quiebra decretada.

En Rosario, los concursos preventivos y acuerdos extrajudiciales mostraron una de las variaciones más relevantes. Pasaron de 27 a 73 en siete meses, un crecimiento del 170,4%, y ya superaron los 58 registrados durante todo 2025. Las quiebras, en tanto, aumentaron de 133 a 176.

Santa Fe capital concentra la mayor cantidad de ingresos por quiebra. Entre febrero y agosto pasó de 737 a 1.305 expedientes, una suba del 77,1%. Además, 855 de esos registros fueron clasificados como solicitudes de propia quiebra.

El fenómeno también aparece en el sur santafesino. La sede de Venado Tuerto pasó de cuatro a trece ingresos por quiebras, un incremento del 225%, y de ningún concurso preventivo a cuatro. Si se toma toda la circunscripción, que también comprende Firmat, Melincué y Rufino, las quiebras aumentaron de siete a 21 y los concursos de cinco a catorce.

La evolución provincial muestra un cambio de tendencia desde 2025. En 2024 se habían registrado 914 actuaciones entre ambas categorías. Un año después, el total anual llegó a 2.270, impulsado principalmente por el aumento de las causas vinculadas a quiebras. En los primeros siete meses comparables de 2026 ya se acumulan 1.989 ingresos.

Por otro lado, las estadísticas disponibles no permiten determinar cuánto dinero está comprometido, cuántos puestos de trabajo dependen de estos procesos ni qué sectores económicos concentran las mayores dificultades. Tampoco permiten atribuir el incremento a una causa económica determinada.

En este marco, los números muestran una mayor utilización de los mecanismos judiciales vinculados a situaciones de insolvencia en distintos puntos de Santa Fe. La evolución de los próximos meses permitirá establecer si el ritmo observado hasta agosto se sostiene hacia el cierre del año.