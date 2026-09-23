El diputado provincial de Entre Ríos Juan Manuel Rossi quedó en el centro de una controversia luego de que comenzara a circular en redes sociales un video registrado durante una sesión de la Cámara baja. Algunos usuarios interpretaron sus movimientos como un supuesto consumo de drogas, una acusación que hasta el momento no cuenta con elementos públicos que la acrediten.

La secuencia difundida corresponde a la sesión ordinaria Nº 11 realizada el 29 de julio, jornada en la que la Cámara de Diputados entrerriana sancionó la reforma previsional provincial. El fragmento cobró repercusión casi dos meses después, cuando comenzó a circular acompañado por comentarios y acusaciones contra el legislador.

Ante la viralización, Rossi respondió desde su cuenta en X. El diputado negó haber consumido drogas y sostuvo que el objeto que tenía en sus manos era una birome que estaba utilizando mientras se encontraba sentado en su banca.

Además, vinculó la difusión del contenido con una disputa política provincial y responsabilizó a lo que definió como operadores del “PJ kirchnerista”. Esa atribución corresponde a la versión del propio legislador y no existen, en las fuentes públicas relevadas, elementos independientes que permitan establecer quién inició o coordinó la difusión del material.

Rossi también planteó públicamente la posibilidad de someterse a un examen toxicológico para responder a los cuestionamientos. Hasta este miércoles por la mañana, las fuentes consultadas informaban sobre ese ofrecimiento, pero no sobre la existencia de un resultado de dicho estudio.

Por otro lado, funcionarios del Gobierno entrerriano salieron a respaldarlo. El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, sostuvo que se había manipulado un video mediante inteligencia artificial. El ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, también habló de un material alterado y cuestionó la utilización de ese tipo de contenidos en la discusión política.

Esa hipótesis constituye, por el momento, otra versión que requiere verificación técnica: en las fuentes relevadas no se presenta un peritaje independiente que determine qué modificaciones habría sufrido el archivo, qué fragmento habría sido alterado o mediante qué procedimiento.

En este marco, el punto comprobable es que existe una filmación tomada dentro de la Legislatura, que posteriormente fue difundida en redes con acusaciones contra Rossi y que el diputado las rechazó públicamente. Las afirmaciones sobre un supuesto consumo de drogas y sobre una eventual manipulación mediante inteligencia artificial deben mantenerse, hasta que aparezcan nuevas pruebas, en el terreno de las versiones no confirmadas.