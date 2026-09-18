La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió a las críticas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mediante un meme de Diego Armando Maradona publicado en la red social X. El intercambio volvió a mostrar públicamente las diferencias entre dos de las principales autoridades institucionales surgidas del oficialismo nacional.

La reacción se produjo luego de una entrevista que Menem concedió a Clarín, publicada el 17 de septiembre, en la que sostuvo que Villarruel “no tiene la agenda de la gente que la votó”. También afirmó que en los últimos meses no mantuvo contacto con la vicepresidenta y consideró que ambos se encuentran alejados políticamente.

Consultado sobre la relación institucional, Menem señaló que sería “más razonable” mantener un vínculo diferente, aunque posteriormente afirmó que Villarruel tiene “otra agenda”. Además, manifestó que, según su visión, la vicepresidenta no comparte actualmente la orientación política impulsada por el Ejecutivo

Villarruel no respondió esas declaraciones con un comunicado ni desarrolló una posición sobre cada cuestionamiento. En cambio, utilizó su cuenta de X para contestar una publicación vinculada con la entrevista mediante una imagen de Maradona aparentemente dormido y sin ningún texto adicional. Distintos medios interpretaron el gesto como una referencia al aburrimiento, aunque esa explicación no fue expresada directamente por la vicepresidenta.

Las críticas hacia Villarruel fueron solo una parte de una extensa entrevista en la que el presidente de Diputados defendió la administración de Javier Milei y se refirió a la agenda legislativa que el oficialismo buscará impulsar durante los próximos meses.

Entre otros puntos, Menem respaldó una reforma política y planteó la eliminación de las PASO. En ese contexto aseguró que “más del 90% de los argentinos está harto de ir a votar”. El porcentaje fue mencionado por el dirigente durante la entrevista, pero en las publicaciones revisadas no aparece acompañado por una encuesta que permita verificar esa cifra.

Por otro lado, Menem aseguró que el objetivo central de La Libertad Avanza de cara a 2027 será impulsar la reelección de Milei. También adelantó que el oficialismo analizará distrito por distrito los eventuales acuerdos electorales con el PRO.

En este marco, el cruce entre Menem y Villarruel se incorpora a una serie de diferencias públicas que han existido entre la vicepresidenta y dirigentes del espacio gobernante. La respuesta mediante el meme no precisó si Villarruel realizará posteriormente una contestación política más amplia a las afirmaciones del titular de Diputados.

Por el momento, el episodio quedó limitado a las declaraciones de Menem y la publicación de Villarruel en redes sociales, mientras el oficialismo avanza en la discusión del Presupuesto 2027, la reforma política y su estrategia electoral para el próximo año.