El presidente Javier Milei profundizó esta semana la agenda del Gobierno vinculada con las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. El jueves 17 de septiembre, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciado dos semanas antes durante una cadena nacional.

La iniciativa establece tres grandes ejes: aumentar las sanciones contra quienes participen en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina, generar mecanismos para que empresas involucradas abandonen esas actividades y ampliar las herramientas estatales frente a amenazas externas. El proyecto también contempla un nuevo esquema de Seguridad Nacional.

El texto presentado en Diputados excede específicamente la cuestión petrolera. Entre otros puntos, propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, mecanismos para proteger infraestructura crítica y disposiciones relacionadas con la protección aeroespacial y marítima. Algunas de estas facultades comenzaron además a generar cuestionamientos entre legisladores opositores por su alcance.

La nueva estrategia fue anunciada por Milei el 3 de septiembre, cuando sostuvo que la Argentina endurecería las medidas frente a las empresas que desarrollen actividades consideradas ilegales por el Estado argentino en las islas y sus espacios marítimos circundantes.

Uno de los elementos que modificó el escenario diplomático fueron las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Consultado sobre la histórica posición de Washington frente a la disputa entre Argentina y Reino Unido, Trump señaló que revisa todas las posiciones de su gobierno. Sin embargo, esas palabras no representan hasta el momento un reconocimiento formal de la soberanía argentina ni un cambio oficial de la política estadounidense.

En una entrevista realizada esta semana, Milei negó que la renovada agenda sobre Malvinas responda a una estrategia electoral y aseguró que las decisiones comenzaron a discutirse previamente dentro del Gobierno.

Noticias Argentinas informó, además, que el mandatario habría transmitido a integrantes de su gabinete y dirigentes de confianza su expectativa de conseguir avances en la cuestión. Se trata de una versión no confirmada de manera independiente. La misma fuente atribuyó a Milei una frase posteriormente difundida por Santiago Oría acerca de un posible “punto de inflexión”.

Por otro lado, el Reino Unido mantiene sin cambios su posición: considera a las islas un territorio británico de ultramar y sostiene que su situación debe definirse de acuerdo con la voluntad de sus habitantes. Argentina rechaza ese criterio y mantiene constitucionalmente su reclamo de soberanía.

Las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y señalaron que prevén continuar con el desarrollo.

El próximo escenario será el Congreso, donde el oficialismo deberá conseguir respaldo para avanzar con una iniciativa que combina la política hacia Malvinas con una reforma más amplia de herramientas de seguridad y defensa. El debate legislativo permitirá determinar qué modificaciones prosperan y cuáles serán sus efectos concretos sobre las empresas alcanzadas y la relación diplomática con el Reino Unido.