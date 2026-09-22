La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió permanecer en la Argentina mientras el presidente Javier Milei viajó a Nueva York y este martes participará de una nueva reunión de la mesa política del Gobierno. El encuentro se desarrolla luego de varios días de diferencias públicas dentro del oficialismo por las modificaciones previstas para el área de Discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027.

La reunión fue prevista para las 13 en Casa Rosada y tendrá como uno de sus principales ejes la estrategia legislativa. Entre los participantes se encuentran dirigentes y funcionarios vinculados con la conducción política del Gobierno, entre ellos Karina Milei, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Martín Menem y Santiago Caputo. Luis Caputo, en cambio, se encuentra en Estados Unidos.

El encuentro adquiere relevancia luego de los cuestionamientos realizados por Bullrich al capítulo de Discapacidad incorporado al Presupuesto. La senadora sostuvo que las modificaciones no habían sido discutidas previamente en la mesa política y reclamó mejorar el funcionamiento de ese ámbito antes de avanzar con proyectos que necesitan acuerdos en el Congreso.

Además, Bullrich cuestionó la explicación brindada por Santilli, quien había señalado que el tema fue tratado después de que ella se retirara del encuentro anterior. La legisladora rechazó esa interpretación y aseguró que permaneció durante la exposición presupuestaria.

En este marco, distintas versiones periodísticas atribuyen el malestar de Bullrich a sectores vinculados con Santiago Caputo y el Ministerio de Economía. Sin embargo, la identificación de responsables dentro del Gobierno no fue presentada de manera uniforme por las diferentes fuentes y debe considerarse una versión atribuida, no un hecho confirmado.

Por otro lado, la mesa política analizará la continuidad de las negociaciones parlamentarias. Entre los asuntos mencionados en la agenda aparecen el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otras iniciativas que forman parte de la hoja de ruta legislativa del oficialismo.

La permanencia de Karina Milei en Buenos Aires también está vinculada con otras actividades. Este martes está prevista una reunión de coordinación por la visita del papa León XIV, quien llegará a la Argentina en noviembre. Presidencia ya había conformado una mesa de trabajo con funcionarios nacionales, representantes de la Iglesia y autoridades de otras jurisdicciones para definir logística, traslados y seguridad.

Además, la funcionaria continúa siguiendo la reorganización administrativa de la residencia presidencial de Olivos. La agenda política de los próximos días estará marcada por el resultado de las conversaciones internas y por las negociaciones que deberá sostener el oficialismo en el Congreso para avanzar con sus principales proyectos.