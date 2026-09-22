La Cámara Regional de Industria y Comercio Exterior del Sur de Santa Fe (CRICEX) realizó el sábado 19 de septiembre su tradicional Cena de la Industria en el Salón Victoria de Venado Tuerto. El encuentro reunió a empresarios, emprendedores, referentes de distintas instituciones y autoridades provinciales y municipales, en una jornada marcada por los reconocimientos y el análisis de la situación productiva regional.

Uno de los momentos centrales de la noche fue el homenaje a empresas vinculadas con el desarrollo industrial. Pincén SA recibió un reconocimiento por su trayectoria, mientras que Bombas Carignano fue distinguida por el Mérito Industrial otorgado por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE). Además, se realizaron reconocimientos a Cooperación Seguros y a la Sociedad Rural de Venado Tuerto.

El presidente de CRICEX, Raúl Cipollone, utilizó su intervención para analizar el presente del sector. A partir de datos correspondientes a julio difundidos por FISFE, señaló que la industria santafesina registró una caída interanual del 2,9% y una baja acumulada del 3,5%. También mencionó entre las dificultades actuales la menor demanda interna, el incremento de costos y una mayor competencia de productos importados.

Por otro lado, el presidente de la Cooperativa del Parque Industrial La Victoria, Jorge Álvarez, concentró su exposición en las necesidades de infraestructura. Mencionó las obras vinculadas con la avenida de Circunvalación, la rotonda de ruta 8 y el acceso por calle Alem, y volvió a plantear la necesidad de mejorar el abastecimiento eléctrico para Venado Tuerto y la región. También reclamó avances en la reglamentación de la Ley de Parques Industriales.

En este marco, representantes del Gobierno provincial expusieron herramientas de financiamiento, infraestructura y promoción productiva, mientras que autoridades municipales destacaron los programas de capacitación laboral y las obras destinadas al sector. El intendente Leonel Chiarella señaló además que el municipio proyecta para 2027 avanzar con la digitalización integral de las habilitaciones comerciales e industriales. Los datos y resultados mencionados durante estas intervenciones corresponden a información presentada por los propios funcionarios.

La agenda de CRICEX también incluye la construcción de su sede propia en el Parque Industrial La Victoria y acciones vinculadas con el comercio exterior. La entidad viene participando de encuentros empresariales y programas destinados a facilitar la llegada de firmas regionales a nuevos mercados.

Así, la Cena de la Industria volvió a funcionar no sólo como espacio de encuentro institucional, sino también como escenario para exponer las demandas que atraviesan al entramado productivo del sur santafesino. Energía, infraestructura, competitividad, capacitación y acceso a mercados quedaron entre los principales temas de una agenda que continuará durante los próximos meses.