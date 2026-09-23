The Acolyte terminó en 2024 después de una única temporada, pero más de dos años después volvieron a aparecer detalles sobre el rumbo que podría haber tomado la serie de Star Wars si Lucasfilm hubiera autorizado nuevos episodios.

La producción creada por Leslye Headland fue cancelada en agosto de 2024, poco después de completar sus ocho capítulos en Disney+. Ahora, un reporte publicado en septiembre de 2026 sostiene que el equipo creativo había desarrollado una guía narrativa para una segunda y una tercera temporada, aunque los episodios nunca llegaron a escribirse de manera completa.

Según esa información, que debe considerarse una versión no confirmada por Disney o Lucasfilm, la segunda temporada comenzaría aproximadamente un año después del final de la primera.

Osha aparecería en una arena de gladiadores controlada por los Hutts y terminaría enfrentándose a uno de ellos. Mientras tanto, Mae permanecería vinculada a la Orden Jedi y Yoda colaboraría en su entrenamiento para intentar localizar a su hermana mediante la Fuerza.

El otro eje importante habría estado centrado en Qimir. El personaje interpretado por Manny Jacinto trabajaría directamente para Darth Plagueis y recibiría diferentes encargos, entre ellos asesinatos de figuras vinculadas a una conspiración de mayor alcance. Osha también terminaría involucrada en esas misiones.

Además, la historia habría utilizado dos episodios retrospectivos para reconstruir el pasado de Qimir y su relación como antiguo aprendiz de Vernestra Rwoh.

Darth Plagueis, apenas insinuado durante el cierre de la primera temporada, tendría mucha más presencia. El supuesto argumento establecía que inicialmente se mostraría mediante un holograma mientras permanecía oculto en la residencia de Qimir.

El conflicto crecería cuando Plagueis intentara conseguir que Qimir le entregara a Osha. Ante su negativa, ambos se enfrentarían y Qimir quedaría gravemente herido.

El reporte también señala que Osha terminaría auxiliándolo en una denominada “piscina de privación de la Fuerza”. Allí se desarrollaría una escena de fuerte intimidad entre ambos personajes, sin contenido sexual explícito, pero concebida para transformar su vínculo de maestro y aprendiz en una relación diferente. Este punto también constituye una versión no confirmada.

La cancelación impidió comprobar cuánto de esa planificación hubiera llegado finalmente a pantalla. Sin embargo, varios de los conceptos mencionados coinciden con declaraciones anteriores de Headland y Manny Jacinto sobre la intención de profundizar la conexión entre Qimir, Vernestra y Darth Plagueis.

Por ahora, The Acolyte continúa disponible con una única temporada y no existe un anuncio oficial sobre una reactivación del proyecto.