La Liga Venadense reprogramó la fecha y vuelve entre jueves y sábado
La programación que quedó incompleta por las condiciones climáticas continuará durante tres jornadas, con encuentros de Primera A y de las distintas zonas del ascenso.
La Liga Venadense de Fútbol volverá a tener actividad entre este jueves 24 y el sábado 26 de septiembre, luego de que las lluvias obligaran a suspender buena parte de los partidos previstos para el último domingo.
La fecha había comenzado con algunos adelantos disputados el sábado. En Primera A, Studebaker de Villa Cañás consiguió una victoria importante al superar 1 a 0 a Juventud Pueyrredón, con gol de Emanuel Oreggione.
También hubo acción en la División B. Central Argentino venció 4 a 2 a Sportivo María Teresa por la Zona Campeonato A. Claudio Quiroga convirtió tres goles para el conjunto ganador y Luis Villaroel completó el marcador. Para Sportivo anotaron Renzo Guazzaroni y Ezequiel Villordo.
Por la Zona Campeonato B, Sportivo Sancti Spíritu y Sportsman de Villa Cañás igualaron 1 a 1. Eber Cornetta marcó para el local y Federico Rivero convirtió el tanto del conjunto cañaseño.
Además, por la Zona Repechaje C, Sportivo Ben Hur derrotó 8 a 3 a Sportivo Avellaneda. Marcelo Coria convirtió cuatro goles, Antonio Arce anotó dos y Alexis Peña y Bruno Calderón completaron el marcador. Para Avellaneda marcaron Joel Giménez, en dos oportunidades, y Facundo Maniscotti.
La continuidad de Primera A comenzará este jueves con Racing Club frente a Carmelense. La Reserva jugará desde las 19 y la Primera comenzará a las 21.
El viernes habrá tres encuentros desde las 21.30: General Belgrano recibirá a Teodelina FBC, Jorge Newbery de Venado Tuerto enfrentará a Juventud Unida y Deportivo San Jorge jugará ante Atlético San Martín. Las Reservas comenzarán a las 19.30.
La fecha de Primera A se completará el sábado. Atlético Peñarol recibirá a Atlético Elortondo, con Primera desde las 16, mientras que Unión y Cultura enfrentará a Sportivo Rivadavia a partir de las 17. Sportivo Sarmiento tendrá jornada libre.
En la División B también habrá una agenda cargada. Por la Zona Campeonato A, Nueva Era de María Teresa enfrentará el viernes a Belgrano FBC, con Primera a las 21.30.
Por la Zona Campeonato B, Ciudad Nueva recibirá a Centenario FBC desde las 21.
En el Repechaje C jugarán Jorge Newbery de Rufino frente a Defensores Talleres y Deportivo Chapuy ante EF Matienzo.
En tanto, por el Repechaje D, Independiente de Amenábar recibirá a Belgrano de Rufino, mientras que Sacachispa FBC enfrentará a Independiente FBC de Villa Cañás. Ambos encuentros se disputarán el viernes.
La actividad se cerrará el sábado con Náutico Melincué frente a Los Andes FBC, con Reserva desde las 13.30 y Primera a las 15.30.
De esta manera, la Liga Venadense buscará completar una jornada que debió reorganizarse por el clima, con varios encuentros importantes tanto en la máxima categoría como en las zonas de ascenso.
⚽ Programación de la Liga Venadense
📅 Jueves 24 de septiembre
Primera División A
Racing Club vs. Carmelense
Reserva: 19:00 hs | Primera: 21:00 hs
📅 Viernes 25 de septiembre
Primera División A
General Belgrano vs. Teodelina FBC
Reserva: 19:30 hs | Primera: 21:30 hs
Jorge Newbery de Venado Tuerto vs. Juventud Unida
Reserva: 19:30 hs | Primera: 21:30 hs
Deportivo San Jorge vs. Atlético San Martín
Reserva: 19:30 hs | Primera: 21:30 hs
División B - Zona Campeonato A
Nueva Era MT vs. Belgrano FBC
Reserva: 19:30 hs | Primera: 21:30 hs
División B - Zona Campeonato B
Ciudad Nueva vs. Centenario FBC
Reserva: 19:00 hs | Primera: 21:00 hs
División B - Repechaje C
Jorge Newbery de Rufino vs. Defensores Talleres
Reserva: 19:00 hs | Primera: 21:00 hs
Deportivo Chapuy vs. EF Matienzo
Reserva: 19:30 hs | Primera: 21:30 hs
División B - Repechaje D
Independiente de Amenábar vs. Belgrano de Rufino
Reserva: 19:00 hs | Primera: 21:00 hs
Sacachispa FBC vs. Independiente FBC
Reserva: 19:30 hs | Primera: 21:30 hs
📅 Sábado 26 de septiembre
Primera División A
Atlético Peñarol vs. Atlético Elortondo
Reserva: 14:00 hs | Primera: 16:00 hs
Unión y Cultura vs. Sportivo Rivadavia
Reserva: 15:00 hs | Primera: 17:00 hs
Libre: Sportivo Sarmiento
División B - Repechaje D
Náutico Melincué vs. Los Andes FBC
Reserva: 13:30 hs | Primera: 15:30 hs