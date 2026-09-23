La programación que quedó incompleta por las condiciones climáticas continuará durante tres jornadas, con encuentros de Primera A y de las distintas zonas del ascenso.

La Liga Venadense de Fútbol volverá a tener actividad entre este jueves 24 y el sábado 26 de septiembre, luego de que las lluvias obligaran a suspender buena parte de los partidos previstos para el último domingo.

La fecha había comenzado con algunos adelantos disputados el sábado. En Primera A, Studebaker de Villa Cañás consiguió una victoria importante al superar 1 a 0 a Juventud Pueyrredón, con gol de Emanuel Oreggione.

También hubo acción en la División B. Central Argentino venció 4 a 2 a Sportivo María Teresa por la Zona Campeonato A. Claudio Quiroga convirtió tres goles para el conjunto ganador y Luis Villaroel completó el marcador. Para Sportivo anotaron Renzo Guazzaroni y Ezequiel Villordo.

Por la Zona Campeonato B, Sportivo Sancti Spíritu y Sportsman de Villa Cañás igualaron 1 a 1. Eber Cornetta marcó para el local y Federico Rivero convirtió el tanto del conjunto cañaseño.

Además, por la Zona Repechaje C, Sportivo Ben Hur derrotó 8 a 3 a Sportivo Avellaneda. Marcelo Coria convirtió cuatro goles, Antonio Arce anotó dos y Alexis Peña y Bruno Calderón completaron el marcador. Para Avellaneda marcaron Joel Giménez, en dos oportunidades, y Facundo Maniscotti.

La continuidad de Primera A comenzará este jueves con Racing Club frente a Carmelense. La Reserva jugará desde las 19 y la Primera comenzará a las 21.

El viernes habrá tres encuentros desde las 21.30: General Belgrano recibirá a Teodelina FBC, Jorge Newbery de Venado Tuerto enfrentará a Juventud Unida y Deportivo San Jorge jugará ante Atlético San Martín. Las Reservas comenzarán a las 19.30.

La fecha de Primera A se completará el sábado. Atlético Peñarol recibirá a Atlético Elortondo, con Primera desde las 16, mientras que Unión y Cultura enfrentará a Sportivo Rivadavia a partir de las 17. Sportivo Sarmiento tendrá jornada libre.

En la División B también habrá una agenda cargada. Por la Zona Campeonato A, Nueva Era de María Teresa enfrentará el viernes a Belgrano FBC, con Primera a las 21.30.

Por la Zona Campeonato B, Ciudad Nueva recibirá a Centenario FBC desde las 21.

En el Repechaje C jugarán Jorge Newbery de Rufino frente a Defensores Talleres y Deportivo Chapuy ante EF Matienzo.

En tanto, por el Repechaje D, Independiente de Amenábar recibirá a Belgrano de Rufino, mientras que Sacachispa FBC enfrentará a Independiente FBC de Villa Cañás. Ambos encuentros se disputarán el viernes.

La actividad se cerrará el sábado con Náutico Melincué frente a Los Andes FBC, con Reserva desde las 13.30 y Primera a las 15.30.

De esta manera, la Liga Venadense buscará completar una jornada que debió reorganizarse por el clima, con varios encuentros importantes tanto en la máxima categoría como en las zonas de ascenso.