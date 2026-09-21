Bomberos Voluntarios de Firmat tuvieron una tarde de intensa actividad este lunes 21 de septiembre a raíz de dos incendios registrados en la zona de la Ruta Provincial 93, en dirección a Cañada del Ucle. Primero debieron intervenir por un foco en un establecimiento rural y, poco después, fueron convocados por el incendio

Bomberos Voluntarios de Firmat tuvieron una tarde de intensa actividad este lunes 21 de septiembre a raíz de dos incendios registrados en la zona de la Ruta Provincial 93, en dirección a Cañada del Ucle. Primero debieron intervenir por un foco en un establecimiento rural y, poco después, fueron convocados por el incendio de un automóvil.

El registro público del cuartel de Firmat consigna que a las 13:39 se recibió el aviso por un incendio de campo sobre la RP 93 camino a Cañada del Ucle. En esa información oficial figura la intervención de la unidad N.º 15.

el operativo comenzó alrededor de las 13:45 y contó con la participación de dos dotaciones. Durante los trabajos, propietarios del establecimiento rural también habrían colaborado mediante maquinaria agrícola para limitar el avance de las llamas.

Cuando los bomberos regresaban de esa intervención, alrededor de las 15:40 se habría producido un segundo llamado de emergencia en el mismo sector de la Ruta 93. En esta oportunidad, el fuego afectaba a un automóvil.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las llamas avanzaron sobre el vehículo hasta provocar daños prácticamente totales. Sin embargo, todavía no se difundió un parte oficial que permita establecer si alguna persona resultó herida durante el episodio. Cualquier información sobre el estado de sus ocupantes debe considerarse, por el momento, una versión no confirmada.

Tampoco trascendieron las causas que iniciaron el fuego en el automóvil.

Las dos intervenciones se produjeron durante una jornada marcada por condiciones meteorológicas complejas en buena parte del sur santafesino. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla por viento, con velocidades importantes y ráfagas que podían alcanzar los 80 kilómetros por hora en sectores de la región.

En este marco, las ráfagas representan un factor que puede dificultar las tareas de control de incendios en zonas rurales. No obstante, hasta que existan informes específicos sobre ambos episodios, no puede establecerse que el viento haya sido el origen de los focos.

Además, los registros de Bomberos de Firmat muestran numerosas intervenciones por incendios forestales durante 2026, varias de ellas sobre rutas y caminos rurales de la zona.

Las autoridades no habían informado al cierre de esta publicación las causas de los dos incendios ni precisiones oficiales sobre posibles lesionados en el episodio vehicular.