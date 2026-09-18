La situación judicial que involucra a Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, sumó una nueva voz pública luego de las declaraciones de su padre, Miguel Ángel Prosi, quien habló sobre la disputa por una vivienda familiar ubicada en General Rodríguez.

Prosi explicó que intervino en el conflicto debido a su relación con la propietaria del inmueble. “Con L-Gante no hablo, no tengo relación, pero aporté al tema de esta casa usurpada porque la propietaria es amiga mía”, afirmó durante una entrevista.

Según relató, conoce la vivienda desde hace décadas. “Yo he estado en esa casa hace 40 años cuando eso era la zona de quintas, era una casa de fin de semana”, expresó.

En relación con el conflicto, Prosi cuestionó la situación y sostuvo que, desde su perspectiva, el accionar de quienes ocupan la propiedad “no está muy lejos de una extorsión”. La expresión corresponde a una interpretación personal del padre del cantante y no a una definición judicial confirmada.

Además, indicó que actualmente existe una instancia de mediación en Fiscalía. Según su versión, las personas que permanecían en la vivienda habrían manifestado su intención de entregarla durante esa negociación.

Por otro lado, Prosi también cuestionó la participación de menores dentro del conflicto y sostuvo que “lo más denigrante es que los usurpadores ponen a las criaturas de por medio”. Esta afirmación forma parte de su postura dentro de la disputa y no cuenta en la nota con la versión de la otra parte involucrada.

El caso se desarrolla en paralelo a la situación judicial de L-Gante, quien quedó imputado en una causa relacionada con amenazas agravadas a partir de una denuncia vinculada al conflicto por el inmueble.

Consultado sobre la relación con su hijo y los episodios judiciales que rodean al artista, Prosi aseguró que no mantienen contacto actualmente. Sin embargo, reveló que le recomendó alejarse de General Rodríguez para evitar nuevos conflictos.

La evolución del expediente dependerá de las actuaciones judiciales y del resultado de la mediación mencionada por Prosi. Hasta el momento, no se informó oficialmente una resolución definitiva sobre la situación de la vivienda.