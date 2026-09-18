Claudio “Turco” García y Mariela Prieto volverán a quedar en el centro de la escena, esta vez por su casamiento. Después de los conflictos que tomaron estado público durante la participación de ella en Gran Hermano: Generación Dorada, Prieto anunció que la boda será el próximo 17 de octubre.

La confirmación de la fecha surgió durante la gala final del reality, realizada el miércoles 16 de septiembre. Consultada sobre su relación con el exfutbolista, Prieto aseguró que ambos se encontraban bien y adelantó que se casaría “el 17”.

El anuncio representa un cambio respecto de lo ocurrido semanas atrás dentro de Gran Hermano. Durante una jornada de bodas simbólicas organizada por el programa, Prieto se preparó para una ceremonia junto a García, pero el exjugador finalmente no ingresó a la casa. El episodio generó nuevas especulaciones sobre el futuro de la pareja.

Posteriormente hubo señales públicas de acercamiento y volvieron a surgir versiones sobre la posibilidad de formalizar la relación.

En este marco, durante las últimas horas también comenzaron a conocerse detalles de lo que sería la celebración. Según información difundida por la periodista Maru Leone, el festejo se realizaría en el Palacio D’or, en Ituzaingó, y tendría alrededor de 180 invitados.

Tanto el lugar como la cantidad de asistentes deben considerarse, por el momento, una versión no confirmada directamente por los protagonistas.

Además, entre los posibles invitados aparecen los nombres de Pablito Lescano y El Polaco, ambos vinculados desde hace años al ambiente de la música tropical. También circuló la posibilidad de que alguno de ellos participe musicalmente durante la fiesta. Sin embargo, hasta ahora no hubo una confirmación pública de los artistas sobre su presencia.

La fecha elegida, el 17 de octubre, coincide además con el Día de la Lealtad, una jornada histórica dentro del calendario del peronismo. Más allá de esa coincidencia, no se informó públicamente que la elección responda a una motivación política.

García y Prieto llevan varias décadas de relación y su vínculo volvió a adquirir exposición mediática a partir del ingreso de ella al reality de Telefe. Durante ese período hubo diferencias públicas, versiones de distanciamiento y posteriormente un acercamiento.

Con la fecha anunciada por Prieto, el casamiento aparece ahora como el próximo paso de la pareja. Quedan pendientes las confirmaciones sobre el lugar de la celebración, la lista definitiva de invitados y las características de la ceremonia, datos que hasta el momento provienen de trascendidos periodísticos.