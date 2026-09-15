Párense de Manos IV tendrá este viernes 18 de septiembre uno de los momentos centrales de su previa. Desde las 18 se desarrollará el denominado Cara a Cara, la presentación en la que serán revelados los protagonistas y los enfrentamientos de la cuarta edición del evento encabezado por Luquita Rodríguez y el equipo de Paren la Mano. La transmisión podrá seguirse en vivo por Kick.

La actividad presencial se llevará adelante en el gimnasio del Club Racing de Olavarría. La ciudad bonaerense fue elegida para recibir esta instancia previa, que reúne por primera vez públicamente a quienes posteriormente subirán al ring. La organización local involucra a Paren la Mano junto con LocalStrike, Olavarría Arena y Verte.

Además de descubrir los nombres de los participantes, durante la presentación está previsto que se conozcan los cruces de la cartelera, la fecha del espectáculo principal y el escenario donde se llevará adelante la cuarta edición. Hasta el momento, la organización no difundió oficialmente ninguno de los combates y el sitio oficial mantiene el listado de boxeadores bajo la indicación “Próximamente”.

Por este motivo, los nombres que circularon durante las últimas semanas en redes sociales deben considerarse versiones no confirmadas. Entre las posibilidades mencionadas apareció incluso un eventual cruce entre Marcelo Tinelli y Mario Pergolini, luego de declaraciones realizadas por el conductor televisivo. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de que ninguno de los dos integre la cartelera.

El formato del Cara a Cara toma elementos habituales de las presentaciones del boxeo profesional y las artes marciales mixtas: los futuros rivales se encuentran frente a frente y comienza la promoción pública de cada combate. En este caso, la propuesta combina competencia deportiva con figuras surgidas del streaming, las redes sociales, la música y el entretenimiento.

Párense de Manos inició su recorrido en diciembre de 2023 en el Luna Park, con siete peleas. Un año después pasó al estadio José Amalfitani de Vélez con diez combates y, en diciembre de 2025, llegó al Tomás Adolfo Ducó de Huracán con once enfrentamientos. La organización oficial confirma esos tres antecedentes mientras prepara la cuarta edición.

La próxima información concreta llegará este viernes. A partir de las 18, la atención estará puesta en Olavarría y en la transmisión de Kick de Luquita Rodríguez, donde comenzará a quedar definida la cartelera de Párense de Manos IV.