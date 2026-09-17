Lucio Muscari, hijo del director teatral José María Muscari, completó una nueva etapa de su formación aeronáutica al aprobar las evaluaciones correspondientes a piloto privado de avión. La noticia fue comunicada por su padre a través de las redes sociales durante el martes 16 de septiembre y posteriormente reproducida por distintos medios nacionales.

El joven tiene 18 años y desde hace varios meses se prepara para desarrollar una carrera vinculada a la aviación. Según explicó Muscari, su hijo superó tanto la instancia teórica como el examen práctico. Clarín informó que la prueba de vuelo se realizó en el Aeropuerto Internacional de San Fernando, donde el director teatral estuvo presente durante la jornada.

“Mi hijo, el piloto”, escribió Muscari al compartir imágenes posteriores al examen. Además, señaló que esta instancia constituye el primer tramo del recorrido que Lucio pretende completar para alcanzar su objetivo de convertirse en piloto comercial.

El interés del joven por la aviación ya había trascendido a fines de 2025. Después de terminar sus estudios secundarios, Lucio había contado que recibió la habilitación médica necesaria para iniciar la formación como piloto. Según relató entonces, una primera presentación no había prosperado, pero realizó nuevamente el trámite y finalmente pudo comenzar sus estudios.

Durante la jornada del examen, Muscari registró diferentes momentos en sus historias de Instagram. Las imágenes mostraron a Lucio antes del vuelo, el desarrollo de la evaluación y posteriormente junto a quienes participaron de la instancia examinadora. El director también compartió fotografías familiares de la celebración.

Además, Muscari destacó públicamente el acompañamiento que su hijo recibió durante su preparación y agradeció a familiares y personas cercanas que estuvieron presentes.

La información disponible surge principalmente de la publicación realizada por el propio Muscari y de medios que documentaron esas imágenes. Hasta el momento, las fuentes consultadas no publicaron información oficial sobre el número de licencia, la institución donde realizó toda su preparación o la certificación emitida por la autoridad aeronáutica.

Con esta instancia superada, el próximo objetivo de Lucio será continuar acumulando formación y experiencia para avanzar hacia la carrera de piloto comercial, una meta que tanto él como su padre ya habían hecho pública meses atrás.