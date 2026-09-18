El presidente Javier Milei tiene previsto viajar este viernes a Bahía Blanca junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para desarrollar una agenda vinculada con inversiones industriales y energéticas. La jornada también incluirá una actividad con dirigentes y militantes de La Libertad Avanza.

Uno de los puntos centrales será la visita a Compañía Mega, que recientemente obtuvo la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto presentado por la compañía contempla una inversión total de US$365,4 millones destinada a incrementar la capacidad de producción de líquidos de gas natural y ampliar infraestructura en diferentes puntos del sistema que conecta Vaca Muerta con Bahía Blanca.

Además, la comitiva se trasladará hasta las instalaciones de Louis Dreyfus Company en Puerto Galván. La empresa anunció la construcción de una nueva planta de procesamiento de girasol y soja, con una inversión informada de US$400 millones. El proyecto se integrará con la infraestructura portuaria y logística que la compañía ya posee en la ciudad y tendrá una capacidad máxima de molienda de aproximadamente 4.000 toneladas diarias.

La agenda difundida también contempla un traslado en helicóptero sobre sectores del polo industrial. En este punto existe una diferencia entre las informaciones publicadas: Agencia Noticias Argentinas señaló que se observarían terrenos vinculados con una ampliación de la Central Piedrabuena, mientras que Pampa Energía tiene oficialmente confirmado en Bahía Blanca un proyecto diferente, destinado a construir una planta de urea por US$2.700 millones. Por ese motivo, la identificación exacta del predio sobrevolado debe considerarse una versión no confirmada.

Por otro lado, la visita tendrá durante la tarde un componente partidario. Milei participará de un encuentro con referentes y militantes de La Libertad Avanza en el centro de Bahía Blanca, en momentos en que el espacio oficialista intensifica su organización para las elecciones nacionales de 2027. Medios nacionales vienen registrando en las últimas semanas actividades de dirigentes libertarios vinculadas con una eventual reelección presidencial.

En este marco, la recorrida se produce también mientras el Poder Ejecutivo impulsa el Presupuesto 2027 y acaba de enviar al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentado oficialmente el jueves 17 de septiembre.

La jornada combinará así una agenda institucional vinculada con proyectos privados de inversión con una actividad política del partido gobernante. Los detalles definitivos y eventuales anuncios deberán confirmarse una vez realizadas las actividades previstas para este viernes.