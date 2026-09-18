La Municipalidad de Villa Cañás realizará este domingo 20 de septiembre una nueva edición de “Calle Libre”, la propuesta que transforma durante algunas horas un sector de avenida 51 en un espacio destinado a actividades recreativas, deportivas y de encuentro para vecinos de distintas edades.

La jornada comenzará a las 14.30 y, para permitir el desarrollo de las actividades, se interrumpirá el tránsito sobre avenida 51 en el tramo comprendido entre avenida 50 y calle 54.

La iniciativa es organizada por las direcciones municipales de Deportes y Producción y Empleo y se desarrollará en el marco de la Semana Provincial de la Movilidad Sustentable. Además, coincidirá con la previa del inicio de la Primavera.

Durante la tarde, niños, jóvenes y adultos podrán utilizar el sector para caminar, correr, andar en bicicleta o desplazarse en patines, entre otras alternativas. La intención es aprovechar temporalmente la avenida como espacio para la actividad física y la recreación sin circulación vehicular.

Además, la programación anunciada incluye clases abiertas y gratuitas de yoga y calistenia, dos propuestas que se incorporarán a las diferentes opciones previstas para quienes concurran a la jornada.

Por otro lado, el Predio Mirtha Legrand también formará parte de la actividad. Allí se instalarán emprendedores de Villa Cañás que ofrecerán tortas y pochoclos durante el desarrollo del encuentro.

“Calle Libre” ya forma parte de las propuestas recreativas impulsadas periódicamente por el municipio. En ediciones anteriores, el mismo sector de avenida 51 fue destinado a bicicletas, caminatas, patines y otras actividades, acompañado también por propuestas para familias y emprendedores.

En esta oportunidad, el eje estará relacionado especialmente con la movilidad sustentable y la utilización del espacio público para prácticas deportivas y recreativas.

Para quienes circulen habitualmente por el centro de la ciudad, el principal dato a tener en cuenta será la interrupción temporal de avenida 51 entre avenida 50 y calle 54 desde las 14.30. El comunicado municipal no precisó hasta qué horario permanecerá cerrado el tramo.

Tampoco se informó, hasta el momento, una alternativa para el caso de que las condiciones meteorológicas impidan desarrollar las actividades al aire libre.

La jornada será de acceso abierto y concentrará en un mismo sector actividades deportivas, clases gratuitas y propuestas de emprendedores locales durante la tarde del domingo.