La tercera Fiesta de la Empanada de Hojaldre también abrió un espacio para conocer historias vinculadas con la cultura y las expresiones artísticas de Villa Cañás. Durante la transmisión especial de Sonic TV, Pablo Ledesma contó cómo decidió comenzar a bailar tango durante este año y explicó qué encontró en esta nueva experiencia.

La celebración se desarrolló el domingo 13 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con propuestas gastronómicas, culturales y musicales organizadas por la Municipalidad de Villa Cañás. La programación oficial incluyó, entre otras actividades, talleres municipales de tango y distintas expresiones de danza.

“Arranqué este año a bailar tango”, explicó Ledesma. Según relató, anteriormente había transitado otras disciplinas, entre ellas el folclore y el teatro, pero esta vez hubo un elemento particular que despertó su interés.

“Me empezó a llamar la atención la milonga”, señaló. A partir de esa curiosidad decidió acercarse a una actividad que hasta ese momento no había practicado.

Durante la conversación también describió algunas características que encuentra diferentes respecto de otras danzas. En su experiencia, el folclore tiene movimientos que percibe como más amplios, mientras que el tango le presentó una relación distinta con el piso, la conducción y la construcción de figuras entre quienes integran la pareja.

Más allá de la técnica, Ledesma puso el foco en el proceso personal que implica comenzar algo nuevo. Contó que suele acercarse a distintas disciplinas a partir de la curiosidad y la búsqueda de nuevas experiencias.

“No hace falta ni que sepas. Yo no había bailado nunca tango”, expresó.

Además, destacó que los conocimientos técnicos llegan posteriormente mediante las clases y la práctica. Para Ledesma, el primer paso consiste simplemente en probar y descubrir si existe una conexión con la actividad.

La entrevista derivó así en un mensaje dirigido especialmente a quienes tienen interés en bailar, actuar o desarrollar alguna disciplina artística, pero postergan la decisión por falta de experiencia o inseguridad.

“Hay que iniciar”, resumió, y agregó que esperar permanentemente “a la semana que viene” o “más adelante” puede terminar postergando proyectos personales.

La participación de Ledesma se dio dentro de una jornada que reunió gastronomía, música, instituciones, emprendedores y expresiones culturales locales. La fiesta, que llegó este año a su tercera edición, busca posicionar a la tradicional empanada de hojaldre como parte de la identidad gastronómica de Villa Cañás.