La Academia Celeste y Blanco volvió a ser parte de una de las actividades culturales de Villa Cañás. Durante la tercera Fiesta de la Empanada de Hojaldre, realizada el domingo 13 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, Sonic TV dialogó en vivo con Pablo Poquet, profesor y director de la institución, quien repasó el presente de los distintos grupos y las actividades que vienen realizando en la región.

La presencia de la academia estaba incluida dentro de la programación artística oficial del encuentro, junto con otros espacios culturales, musicales y de danza de la ciudad.

En esta oportunidad, Celeste y Blanco presentó a dos de sus grupos: Rancherita, integrado por los más pequeños, y Vuelvo a Bailar, conformado por bailarines de mayor edad.

Poquet explicó que la decisión responde al sistema de rotación que utilizan durante el año para que todos los elencos tengan posibilidades de participar en diferentes escenarios.

“Este año hay seis grupos”, indicó durante la transmisión. Además de Rancherita y Vuelvo a Bailar, el profesor mencionó los niveles infantil, intermedio, ballet y Ballet Raíz, una nueva formación que tendría su primera presentación entre octubre y noviembre.

Según explicó, algunos de los otros grupos ya habían participado recientemente en distintos encuentros, por lo que para la Fiesta de la Empanada de Hojaldre se resolvió darles espacio a quienes acumulaban más tiempo sin presentarse.

La actividad de la academia no se limita a Villa Cañás. Poquet señaló que durante los últimos meses realizaron presentaciones en diferentes localidades de la región, entre ellas San Isabel, Teodelina, Elortondo y San Gregorio.

“Cada 15 o 20 días estamos saliendo a algún lado a bailar”, explicó.

Ese movimiento forma parte de una trayectoria que la Academia Celeste y Blanco sostiene desde hace décadas. Antecedentes periodísticos ubican a Poquet al frente de la institución y registran participaciones de sus bailarines en encuentros provinciales, interprovinciales y escenarios vinculados al folclore argentino.

Por otro lado, durante la entrevista también se abordó la posibilidad de incorporar nuevos integrantes. Poquet señaló que las personas interesadas pueden acercarse al club de lunes a sábado, desde aproximadamente las 18 o 18.30, o comunicarse con cualquiera de los profesores.

Además de Poquet, mencionó como integrantes del equipo docente a Alberto Garino, Jorgelina Guerra y María Julia Esperle.

La propuesta, explicó, comienza desde los cuatro años y permanece abierta para adultos sin un límite determinado: “Hasta que tengan ganas de bailar”.

La incorporación del nuevo Ballet Raíz y la continuidad de las presentaciones regionales aparecen ahora como los próximos pasos de una agenda que mantendrá activos a los distintos grupos durante los últimos meses del año.