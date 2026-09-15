El Gobierno de Venado Tuerto continúa con tareas de mantenimiento y obras sobre la infraestructura pluvial en distintos puntos de la ciudad, en un contexto marcado por la presencia del fenómeno de El Niño y la necesidad de preparar el sistema de desagües ante eventuales períodos de precipitaciones intensas.

Durante la última semana, el camión desobstructor municipal trabajó sobre avenida Eva Perón, entre Gobernador Oroño e Iturbide. Allí se realizaron tareas de limpieza de tuberías y sumideros para retirar sedimentos y residuos que pueden dificultar el normal escurrimiento del agua.

Además, las cuadrillas intervinieron sobre Vuelta de Obligado, entre Ayacucho y Los Andes, donde se limpiaron cunetas y caños. También se efectuó el acondicionamiento de cunetas en calle Brett, entre Runciman y Alem.

Las tareas no se limitan al mantenimiento de la infraestructura existente. En calle Pavón, entre Pasaje Perú y Turner, se avanza con la colocación de caños de 400 milímetros de diámetro. Por otro lado, en calle Long, a la altura de calle 120, se instalan conductos de 600 milímetros para permitir el cruce hidráulico de la arteria.

Según indicó el Municipio, las intervenciones buscan mantener despejadas las vías de escurrimiento y mejorar la respuesta del sistema pluvial. Forman parte de un programa que durante los últimos meses incluyó limpiezas de canales, cunetas, cañerías y sumideros, además de obras en diferentes barrios.

El contexto meteorológico también cambió respecto de las primeras comunicaciones municipales. Aunque inicialmente se hablaba de una posible llegada de El Niño, el Servicio Meteorológico Nacional informó en septiembre que el fenómeno ya se encuentra establecido. Para el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, los modelos analizados por el organismo señalan una probabilidad del 100% de continuidad de la fase cálida, con una intensidad fuerte o muy fuerte.

La Organización Meteorológica Mundial coincide en que El Niño continuará fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales del año, aunque advierte que los efectos sobre lluvias y temperaturas no son iguales en todas las regiones.

En este marco, el Municipio reiteró el pedido a los vecinos para mantener limpios los frentes y evitar arrojar residuos en calles, cunetas o desagües.

La continuidad del plan permitirá evaluar en los próximos meses cómo responde la red pluvial ante episodios de lluvias de mayor intensidad y cuáles son los sectores que requerirán nuevas intervenciones.